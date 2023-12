300 Millionen Dollar teuer und trotzdem ein Kino-Flop: Ab heute läuft Indiana Jones 5 bei Disney Plus

Ab heute, dem 15. Dezember 2023 bei Disney Plus: Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Eigentlich sollte es der grandiose Abschied Harrison Fords von seiner Rolle als Indiana Jones werden. Doch Das Rad des Schicksals enttäuschte nicht nur an den Kinokassen, sondern spaltete regelrecht Kritiker und Zuschauer.

Wer sich nun aber selbst ein Bild von Indiana Jones 5 machen will und sowieso schon ein Abo bei Disney Plus besitzt, kann sich jetzt selbst ein Bild von dem James-Mangold-Film machen: Ab heute, dem 15. Dezember 2023 ist das letzte Indy-Abenteuer mit Harrison Ford auf dem Streamingdienst verfügbar.

Was ihr zu Indiana Jones 5 wissen solltet

Darum geht’s: Nach dem wirklich kontrovers diskutierten vierten Teil der Indy-Reihe bricht Dr. Henry Jones (Harrison Ford) erneut auf ein letztes Abenteuer auf.

Dieses Mal wird der titelgebende Archäologe in eine wilde Odyssee um die Welt hineingezogen, in die direkt seine Patentochter Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) verwickelt ist. Die streitet sich mit dem Naziwissenschaftler Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) um das mysteriöse Rad des Schicksals.

Einen konkreten Eindruck von Indiana Jones 5 dürfte euch der offizielle Trailer vermitteln:

1:43 Indiana Jones 5: Erster Trailer zu Das Rad des Schicksals

Ziemlich teuer und eine magere Resonanz

Einem Bericht von Variety zufolge hat Indiana Jones 5 mit 300 Millionen US-Dollar fast schon unverschämt viel Geld verschlungen, das an den Kassen aber nicht wieder reinholen können. Denn eine Faustregel besagt: Kinofilme müssen ihr Budget in Anbetracht der Marketingkosten mindestens verdoppeln, um keinen Verlust zu machen.

Bei einem weltweiten Einspielergebnis von 383 Millionen (via Box Office Mojo) sieht das für Indy 5 natürlich eher schlecht aus, wobei die Marketingkosten wahrscheinlich nicht ganz so hoch ausgefallen sein dürften. Trotzdem hat Das Rad des Schicksals an den Kassen enttäuscht und gilt als einer der größten Disney-Flops im Jahr 2023.

Die gespaltene Resonanz dürfte dazu beigetragen haben, dass Indiana Jones 5 in den Kinos nicht von Erfolg gekrönt war. Bei Metacritic kommt der Film beispielsweise auf durchschnittliche 58 Punkte, Zuschauer vergeben hier sogar nur 44. Bei Rotten Tomatoes sieht es wiederum etwas anders aus: Kritiker zücken hier 69, Zuschauer sogar 88 Prozent. Die Wertung bei IMDb pendelt sich wiederum bei 6,6 von 10 Punkten ein.

1:52 Wie Harrison Ford zu Indiana Jones wurde: Disney enthüllt neue Doku um den legendären Darsteller

Ab sofort läuft übrigens nicht nur Das Rad des Schicksals bei Disney Plus, sondern auch die Dokumentation Timeless Heroes Indiana Jones and Harrison Ford. Hier geben sich Ford persönlich, aber auch die Schöpfer von Indiana Jones Steven Spielberg und George Lucas zu Wort, während die Geschichte und der Werdegang der legendären Filmreihe beleuchtet werden.

Wollt ihr mehr zu ein paar wahren Action-Klassiker erfahren, werdet ihr unter den folgenden Links fündig:

Habt ihr Indiana Jones und das Rad des Schicksals bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Welcher Teil der insgesamt vier Indiana-Jones-Filme ist eurer Meinung nach der beste und auch der schlechteste? Was würdet ihr euch von der Zukunft von Indiana Jones erhoffen und erwarten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!