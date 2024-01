Indiana Jones: Im gefeierten Trailer ist ein zweites neues Spiel versteckt

Für die Präsentation von Indiana Jones und der Große Kreis hat sich Entwickler Machine Games eine ganz besondere Überraschung ausgedacht. Die haben aber nur die wenigsten bemerkt. Bis jetzt.

Nur ein Easter Egg oder steckt mehr dahinter? Wer das Developer-Direct-Video von Indiana Jones and the Great Circle (oder Indiana Jones und der große Kreis) auf der letzten Microsoft-Show gesehen und darin nur das neue Indy-Spiel bemerkt hat, dem ist etwas Entscheidendes entgangen.

Denn auf einer Schreibtafel in einer einzigen Einstellung des Videos lässt sich ein verräterischer Schriftzug ausmachen, der offenbar den Nachfolger zu einer der bekanntesten Shooter-Reihen aller Zeiten anteast: Quake 6.

Was es sonst noch in der Gameplay-Präsentation zu sehen gab und wieso das Indy-Fan Fabiano in große Aufregung versetzt, lest ihr in seiner Kolumne:

Was gibt es zu sehen und was bedeutet es?

Bei Minute 11:36 des Videos von Entwickler Machine Games lassen sich am linken Bildrand ganz kurz die Buchstaben »AKE 6« ausmachen. Zudem ist darunter ein Teil des charakteristischen Quake-Logos auszumachen (siehe das Titelbild in dieser News). Zuerst gesehen hat dies ein Spieler auf Reddit. Hier könnt ihr euch die Stelle nochmal genau anschauen:

Da Indiana-Jones-Publisher Bethesda beziehungsweise dessen Mutterfirma Zenimax Media die Rechte an der Quake-Serie hält und das ursprüngliche Entwicklerstudio id Software seit 2009 ebenso wie Machine Games Teil des Konzerns ist (und seit Neuestem Teil von Microsoft), liegt die Vermutung nahe, dass der Hinweis gezielt im Video platziert wurde und es sich bei den fehlenden Buchstaben tatsächlich um Q und U handelt.

Alternativ könnte Machine Games natürlich auch eine Liste für die Anzahl der zu backenden (englisch: bake) Kuchen für ein Fest festgehalten haben und eine Sorte davon soll sechsmal gemacht werden. Im typischen Quake-Look, weshalb darunter das Logo der legendären Shooter-Reihe festgehalten wurde.

Sagen wir mal so: Auch das liegt im Bereich des Möglichen.

Quake 2 wurde unlängst mit Raytracing und einem Remaster zu neuem Leben erweckt.

Gerüchte zu einem neuen Quake gibt es seit Jahren

Dass es sich bei dem Auftauchen von Quake 6 (mit Quake Champions erschien zuvor quasi ein fünfter Teil) schlicht um einen Scherz des schwedischen Entwicklers Machine Games handelt, ist dennoch eher unwahrscheinlich.

Schließlich drangen bereits 2021 Gerüchte an die Öffentlichkeit, nach denen sich ein Quake-Reboot in Entwicklung befinde. Schon damals wurde Machine Games mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Der Shooter soll demnach eine Solo-Kampagne und eine Multiplayer-Komponente bieten und eine weibliche Hauptfigur besitzen.

Zuletzt hat Bethesda darüber hinaus Remaster-Versionen von Quake 1 und 2 veröffentlicht, die man als Indizien für einen bevorstehenden Neustart der Serie deuten könnte. Allerdings würde der dann wohl erst nach Indiana Jones und der Große Kreis veröffentlicht werden. Dessen Release soll noch 2024 erfolgen.