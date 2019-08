Indie-Entwickler schlägt Epic Store einen sehr ungewöhnlichen Deal vor

Seitdem der Epic Games Store im Dezember 2018 seine Pforten geöffnet hat, wächst die Liste an exklusiven Spielen stetig an. Doch nicht jedes Studio findet die Möglichkeit, ausschließlich im Epic Store zu erscheinen, auch attraktiv. Wlad Marhulets etwa, der Entwickler des Indie-Spiels Darq, lehnte vor einigen Wochen so ein Angebot ab.

Der Grund dafür liegt in der Exklusivität. Dass der Entwickler dem Epic Store gegenüber grundsätzlich nicht abgeneigt ist, zeigt sich an einem erneuten Angebot seitens des Studios. Auf Twitter versprach Marhulets, alle seine Einnahmen, die er mit einem Release im Epic Store verdienen würde, zu spenden. Die einzige Forderung: Keine Exklusivität.

Tim, I’m glad to hear that. If you change your mind and accept DARQ to your store non-exclusively, I’ll donate 100% of my EGS revenue to a charity. If you accept, the charity can be picked by the gaming’s community at a later date. https://t.co/lSQ5lfdaeI