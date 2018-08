Der Nachfolger zum puristischen Miltärshooter Insurgency trägt den Zusatz Sandstorm und erscheint im September. Nachdem Publisher Focus Home Interactive zunächst nur den Release-Monat bekannt gab, steht nun der 18. September 2018 als Erscheinungsdatum von Insurgency: Sandstorm fest. Auf Steam kann man das Spiel bereits vorbestellen, derzeit mit 10 Prozent Rabatt respektive 20 Prozent für Besitzer des Vorgängers.

Wer Entwickler New World Interactive auf diesem Wege das Vertrauen ausspricht, erhält Zugang zu den beiden geschlossenen Betas von Sandstorm, von denen die erste jetzt live ist und am 13. August endet. Enthalten sind drei Maps, zahlreiche Waffen samt Loadout-Varianten sowie alle Spielmodi.

Die zweite Preorder-Beta startet am 30. August und endet zum Full Release. Dieser Durchlauf enthält alle sechs Maps, die auch in der Release-Fassung enthalten sind. NDAs, also Auflagen, die das Teilen oder Streamen von Gameplay-Material verbieten, existieren bei der Beta von Insurgency: Sandstorm nicht.

Sandstorm setzt anders als der Vorgänger nicht mehr auf Valves Source Engine, sondern nutzt Epics Unreal Engine 4. Das Grafik-Upgrade sieht man dem Shooter auch an, wie das folgende Video aus der Alpha von Insurgency: Sandstorm zeigt.