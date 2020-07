Am 1. September ist Stichtag - dann startet die Strategie-Hoffnung Iron Harvest auf Steam. Doch schon ab dem 30. Juli können RTS-Begeisterte einen kostenlosen Blick auf die Mecha-Schlacht nach dem Ersten Weltkrieg werfen.

Denn wie die Entwickler jetzt mit einem Trailer ankündigen, findet auf Steam eine Open Beta für alle statt. Außerdem ist für die Beta ein organisiertes Multiplayer-Event geplant.

Wie könnt ihr euch für die Beta anmelden?

Keine Vorbestellung oder Twitch Drops notwendig - ab dem 30. Juli kann jeder via Steam an der offenen Beta teilnehmen. Dafür müsst ihr einfach die Steam-Seite von Iron Harvest im Blick behalten und sobald es losgeht, könnt ihr euch mit euren Freunden in die Schlacht stürzen.

Im April startete bereits eine Beta für alle Kickstarter-Unterstützer, doch nun öffnet Entwickler King Art Games seine Pforten für alle interessierten Spieler. Auf Twitter ist außerdem die Rede von einem organisierten Multiplayer-Event.

Warum solltet ihr euch Iron Harvest unbedingt anschauen?

Iron Harvest ist die diesjährige Hoffnung der Echtzeitstrategie - finden unsere Experten Peter und Maurice, die sich die Kampagne von Iron Harvest bereits anschauen konnten.

42 24 Mehr zum Thema Iron Harvest macht richtig, woran Blizzard gescheitert ist

Gerade die ist ein echter Leckerbissen für Fans von tiefgreifenden und emotionalen Stories - und mitreißende Singleplayer-Kampagnen sind im RTS-Genre bereits seit Jahren Mangelware. Wir erleben in Iron Harvest die Geschichte unserer Protagonisten ganz nah. Das »World of 1920+«-Setting vom Künstler Jakub Rózalski mixt die Zeit um den Ersten Weltkrieg mit riesigen Kampfläufern und Dieselpunk und sprüht bisher nur so vor Atmosphäre.

Ob das vielversprechende Iron Harvest wirklich der RTS-Lichtblick wird, auf den wir gewartet haben, erfahren wir dann am 1. September. Dann erscheint das Strategiespiel final auf Steam und Epic.