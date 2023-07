"Das ist noch weit weg von einer Path of Exile Season" - Diablo-Experte zieht klares Fazit zu Season 1

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die erste Seasons von Diablo 4 läuft inzwischen lang genug, damit die Profis alle Inhalte gesehen haben und zu einer Einschätzung gekommen sind. Einer von ihnen ist der österreichische Youtuber und Streamer Jessirocks, der in einem kurzen Video sein Fazit zum ersten neuen - wenn auch nur zeitweisen - Content für Blizzards Hit zieht.

Was denkt Jessirocks über die erste Seasons?

Alles in allem zeigt er sich recht zufrieden, sieht aber auch noch Luft nach oben. Denn:

Das ist noch weit weg von einer Path of Exile Season

Doch die eingeschlagene Richtung sei gut, hier solle Blizzard nochmal kräftig draufsatteln, um mit der Konkurrenz in Sachen zeitlimitierten Content mithalten zu können. Vor allem das Endgame brauche mehr Inhalte, doch hier hat die Season quasi nichts hinzugefügt und dies scheint auch noch eine ganze Weile so zu bleiben.

Denn wie er ausplaudert, habe er von wowhead erfahren, dass es angeblich erst in der dritten Season echten neuen Content durch eine Seasons fürs Endgame geben soll. Dies würde er jedoch als arg spät empfinden.

Nerfs im Vorfeld gerechtfertigt

Was viele als nervig ansehen, war laut Jessirocks eine Notwendigkeit: die Nerfs diverser Builds. Hätte Blizzard hier nicht eingegriffen, wären wahrscheinlich etliche Spielweisen aufgrund des starken Zuwachses an Macht durch die Season-Inhalte und Mechaniken eskaliert, meint der Experte.

12:50 Diablo 4 bringt einen dummen Patch und alle rasten aus

Übertriebene Kritik

Die teils harsche Kritik oder das Reviewbombing auf Metacritic sieht er als übertrieben an. Hier schreie sich eine laute Minderheit in den Vordergrund, was eine realistische Einschätzung der Stimmung in der Ciommunity erschwert, aber er ist überzeugt:

»Der stille Teil der Community ist sehr zufrieden.«

Er tendiere beim finalen Score für die erste Season zu einer 6 bis 7 von 10. Und generell sieht er Diablo 4 auf einem guten Weg. Die Situation sei in keinster Weise mit der lang anhaltenden Fehlentwicklung von Diablo 3 zu vergleichen, wo das Addon Reaper of Souls das Spiel auf links drehen musste, ehe es weite Teile der Community als langfristig spaßig empfanden.

Blizzard solle laut Jessirocks aber darüber nachdenken, ob nicht eine ausführlichere Testphase auf einem öffentlichen Test-Realm helfen würde, Anlaufprobleme zu vermeiden und Gameplay-Feinheiten zu justieren, ehe Millionen Spieler sich auf die neuen Features stürzen.

Und wenn ihr bei unserer Umfrage mitmacht, könnt ihr uns so mitteilen, wie eure Meinung zur ersten Season ausschaut.

Wer nun auch noch Jessis Meinung zum besagten Endgame hören möchte, das die erste Season links liegen lässt, der ist bei unserem ausführlichen Talk mit ihm genau richtig.

1:40:32 Welches Endgame? Diablo 4 endet mit Level 70 - mit Jessirocks

Und wer wissen will, was einer unserer Diablo 4-Experten André Baumgartner über die erste Saison denkt, schaut sich eine seiner zwei Kolumnen an. Entweder zum Thema Klassenbalance oder dazu, wie weit Blizzard mit der Auswahl an Inhalten daneben liegt.

Nun seid ihr an der Reihe: Wie gefällt euch die erste Season von Diablo 4 bisher? Erfüllt sie eure Erwartungen oder seid ihr vielleicht sogar bitter enttäuscht, da ihr euch etwas ganz anderes oder schlicht viel mehr von dem Gebotenen wünscht? Welche Season-Idee steht in eurer Kladde und wartet nur darauf, von Blizzard umgesetzt zu werden? Schreibt uns eure Ideen und Gedanken gerne in die Kommentare!