John Romero: Shooter-Legende kehrt zu dem zurück, was ihn groß gemacht hat

John Romero kehrt in das Genre zurück, das untrennbar mit seinem Namen verbunden ist: Ego-Shooter. Nachdem sein Studio Romero Games zuletzt Empire of Sin herausbrauchte, ein Gangster-Strategiespiel mit durchwachsenen Rezensionen, kündigte es nun einen neuen Shooter an. Der Erfinder von Wolfenstein, Doom und Quake bringt also ein neues Ballerspiel heraus.

Was für einen Shooter? Nun, einen Ego-Shooter. Setting, Ausrichtung, Release? Das können wir alles noch nicht beantworten. Was wir wissen: Es wird eine komplett neue Marke, erscheint in Zusammenarbeit mit einem großen Publisher und setzt auf die moderne Unreal Engine 5.

Offenbar steckt das neue Spiel noch in einer sehr frühen Phase, denn Romero Games sucht derzeit nach Verstärkung an allen Fronten der Entwicklungsarbeit.

Welcher große Publisher? Durch die Wahl der Unreal Engine 5 liegt Epic Games als Publisher im Bereich des Denkbaren. Epic hat mit Unreal eine ähnlich lange Historie im Shooter-Genre. Aber bestätigt ist das keineswegs.

Tausendsassa John Romero

Als Gründer von id Software erschufen John Romero, Tom Hall sowie John und Adrian Carmack ab 1991 unter anderem die klassischen Ego-Shooter Wolfenstein 3D, Doom und Quake. Allzu lange hielt die Partnerschaft aber nicht.

Kreative Differenzen sorgten nach dem 1996er-Release von Quake für den Weggang von John Romero, was zu weiteren Kündigungen wichtiger Entwickler führte. Über ein Jahrzehnt später, im Jahr 2009, wurde id Software von Bethesda-Mutterkonzern ZeniMax Media aufgekauft.

Die bewegte und aufregende Geschichte von id Software behandeln wir im Video:

In den Jahren nach seinem Weggang bei id gründete Romero mit Ion Storm und Monkeystone Games weitere Studios, war als Vorsitzender einer E-Sport-Liga und als Gastredakteur beim Spielemagazin Retro Gamer aktiv.

Indes scheiterte 2016 ein Versuch Romeros, zusammen mit Adrian Carmack wieder einen Shooter zu entwickeln. Blackroom sollte per Kickstarter finanziert werden, brachte aber nach einigen Tagen kaum ein Viertel der veranschlagten Summe auf, woraufhin die Kampagne abgebrochen wurde. Danach hörte man nichts mehr von Blackroom.

2015 schließlich gründete er sein aktuelles Studio Romero Games, das zuletzt Empire of Sin herausbrachte. Und jetzt an einem neuen Ego-Shooter arbeitet.

Wie stimmt euch die Nachricht über einen neuen Shooter von John Romero?