John Wick 3 - Erstes Set-Bild mit Keanu Reeves zum Drehstart

Die erfolgreiche Actionfilmreihe John Wick wird nächstes Jahr in den Kinos fortgesetzt. Zum Drehstart des dritten und letzten Teils mit Keanu Reeves als knallharter Profikiller veröffentlicht Kameramann Dan Laustsen ein erstes Set-Bild, das den Titelhelden auf den nächtlichen Straßen von New York zeigt.

So geht es im dritten Teil weiter

Nach den ersten beiden erfolgreichen Kinofilmen John Wick und John Wick 2 setzt die Handlung des dritten Teils direkt an die Ereignisse aus dem Vorgängerfilm an: John Wick befindet sich auf der Flucht, während 14 Millionen Dollar Kopfgeld auf ihn angesetzt sind. Da er die Regeln des Continental Hotels gebrochen hat, steht er nun als Freiwild seinen Gegnern allein und völlig auf sich selbst gestellt gegenüber. So kämpft sich John durch New York, während sich tausende Auftragskillern dicht an seinen Fersen heften.

Besetzung mit Laurence Fishburne

In den Hauptrollen gibt es neben Keanu Reeves als John Wick ein Wiedersehen mit Laurence Fishburne als Bowery Kings, sowie Common als Cassian, Ruby Rose als Ares und Ian McShane als Winston.

Als neuer Bösewicht wurde der Japaner Hiroyuki Sanada (47 Ronin) als Anführer eines japanischen Verbrechersyndikats angekündigt. Gerüchten nach soll auch Ex-Bond-Girl Halle Berry mitspielen, offiziell bestätigt ist das aber bisher noch nicht.

Kinostart im Mai 2019

John Wick 3 ist für den 23. Mai 2019 in den deutschen Kinos angekündigt. Auch eine passende Prequel-Serie zur Actionreihe befindet sich derzeit in Arbeit. Fans dürfen dabei auf einen Gastauftritt von Keanu Reeves als John Wick hoffen.