John Wick hat »riesiges Spiel-Potenzial« - und es dürfte tatsächlich realisiert werden

John Wick schwimmt momentan auf einer Welle des Erfolgs. So spielte der vierte Teil der Actionreihe um einen ehemaligen Auftragskiller (gespielt von Keanu Reeves) bis Ende Mai 2023 satte 428 Millionen US-Dollar an den internationalen Kinokassen ein. Für die Produktionsfirma Lionsgate ist das Grund genug, laut über eine weitere Spielumsetzung mit viel Budget nachzudenken.

Laut Produktionsfirma »tonnenweise Potenzial«

In ihrer letzten Quartalskonferenz Ende Mai bekunden die Verantwortlichen von Lionsgate großes Interesse an einem AAA-Spiel aus dem John Wick-Universum. Joe Drake, der Vorsitzende von Lionsgate, zeigt sich zufrieden mit dem feslenfesten Stand der Marke:

Das stetige Wachstum der Beliebtheit von John Wick ist sehr selten bei einem Franchise, geschweige denn bei einer Action-Marke. Das erzeugt eine Menge Energie und Aufregung in der Firma.

Gerade der finanzielle Erfolg der neuen Films lasse seine Firma daher momentan ernsthaft über eine aufwändige Spielumsetzung nachdenken. Aktuell laufen dazu bei Lionsgate bereits interne Beratungen. Die Vorzeichen für ein neues John Wick-Spiel stehen also prinzipiell gut!

1:44 John Wick 4: Keanu Reeves ist im neuen Trailer nicht aufzuhalten

Noch ist allerdings ungewiss, wann und vom wem es entwickelt werden könnte. Bisher wurden laut den Verantwortlichen bei Lionsgate keine konkreten Schritte in diese Richtung unternommen. Das heißt, ein Entwicklerstudio wurde bisher noch nicht mit der Umsetzung beauftragt. Bis dieses AAA-Spiel erscheint, vergehen also auch im besten Fall noch einige Jahre.

Vermutlich können wir aber bald immerhin mit einer entsprechenden Ankündigung rechnen. Momentan will Lionsgate nur verraten, dass sich der fünfte John Wick Film bereits in Planung befindet.

Ein John Wick-Spiel gibt es übrigens bereits: Im rundenbasierten Taktikspiel John Wick Hex von 2019 ballert ihr euch im Comic-Look durch Horden von Gangstern. In unserem Test lest ihr, wie spaßig der Mix aus XCOM und Superhot ausfällt und welche Schwächen das Spiel mitbringt.

Jetzt seid ihr mit eurer Meinung gefragt: Wünscht ihr euch ein AAA-Spiel zu John Wick? Verratet uns doch gern mal in den Kommentaren, wie so eine Umsetzung für euch aussehen müsste. Habt ihr vielleicht sogar schon einen bestimmten Wunschentwickler im Sinn? Wir sind gespannt auf eure Ideen in den Kommentaren!