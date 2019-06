Journey: Das PlayStation-Meisterwerk gibt's ab sofort für PC

Wenn man die Kollegen in der Redaktion nach den besten Spielen der letzten 10 Jahre fragt, dann rufen stets zwei oder drei Leute »Journey!« - und ab sofort könnt ihr auf dem PC selbst herausfinden, warum das Spiel auf PS3 und PS4 Metascore-Wertungen von durchschnittlich über 90 abgestaubt hat. Denn via Epic Game Store ist das Spiel am 6. Juni für den Rechner erschienen.

Die Systemanforderungen fallen ziemlich moderat aus. Kein Wunder, schließlich hat das Spiel schon einige Jährchen auf dem Buckel:

Minimale Systemvoraussetzungen

OS: Windows 7

Prozessor: Intel Core i3-2120 | AMD FX-4350

Arbeitsspeicher: 4 GB System RAM & 1 GB Video RAM

Grafikkarte: Nvidia GTS 450 | AMD Radeon HD 5750

Festplattenspeicher: 4 GB

Empfohlene Systemvoraussetzungen

OS: Windows 10

Prozessor: Intel Core i3-2120 | AMD FX-4350

Arbeitsspeicher: 4 GB System RAM & 2 GB Video RAM

Grafikkarte: Nvidia GTS 450 | AMD Radeon HD 5750

Festplattenspeicher: 4 GB

Das Spiel kostet im Epic Store 15 Euro. Um loszulegen, benötigt ihr natürlich ein kostenloses Konto beim Epic Game Store.

Worum geht's in Journey?

Weil man Journey idealerweise einfach auf sich zukommen lassen sollte, statt sich zu sehr zu spoilern, halten wir uns hier kurz und knapp: Ihr bereist im Spiel als unbekannte Gestalt eine Wüstenwelt. Das Ziel ist ein Berg. Und es gibt einen Multiplayer mit einem interessanten Twist. Zur Einstimmung könnt ihr euch diesen kurzen Trailer anschauen: