PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 4. bis 9. Juni

Diese Woche hat gleich zwei gute Nachrichten für Spieler, die nur auf dem PC zocken: Mit Octopath Traveler erscheint zum einen das schöne Japan-Rollenspiel auch für Computer. Zum anderen kommt das hochgelobte PS3-Abenteurspiel Journey endlich für PC heraus.

Die Woche hält indes noch mehr interessante PC-Veröffentlichungen parat. Mit Warhammer: Chaosbane erscheint ein Diablo-like für »Leute, die Warhammer als Religion ausüben«, wie Kollege Sascha Penzhorn in unserem Test zu Chaosbane kommentiert.

Das Online-Rollenspiel Conqueror's Blade richtet sich dagegen eher an Mittelalter-Jünger. Conqueror's Blade kombiniert martialische Third-Person-Schlachten im Stil von Mount & Blade mit einer strategischen Note und lässt euch riesige Belagerungen nachspielen.

Etwas modernere Schlachten gibt's im Hardcore-Weltkriegs-Shooter Hell Let Loose, der diese Woche im Early Access auf Steam startet. Ebenfalls im Early Access ist zudem diese Woche Barotrauma verfügbar. Das Hardcore-Strategiespiel lässt euch in interessantem Artdesign das Kommando über eine U-Boot-Mannschaft übernehmen, ähnlich wie in UBOAT also.

Für Freunde von Puzzlespielen startet diese Woche Night Lights, das euch Licht-und-Schatten-Rätsel in künstlerisch gestalteten Levels lösen lässt.

Im Folgenden führen wir alle interessanten Releases der aktuellen Woche noch mal nach Datum sortiert auf.

