Am 20. November erscheint zusammen mit Update 1.5 die erste große Story-Erweiterung für die Aufbausimulation Jurassic World Evolution. In »Dr. Wus Geheimnisse« baut ihr euren Park an neuen Orten auf, könnt neue Dinosaurier ausbrüten - darunter drei Hybrid-Dinos - und euch an neuen Herausforderungen messen. Währenddessen erfahrt ihr eine Geschichte rund um den Genetiker Dr. Henry Wu.

Hybrid-Dinosaurier im geheimen Forschungslabor

Den DLC könnt ihr starten, sobald ihr vier Sterne auf der Isla Muerta erreicht habt. Dann dürft ihr auf eben dieser Insel sowie der Isla Tacano die Leitung über zwei versteckte Forschungslabore übernehmen. Hier erschafft Dr. Henry Wu, gesprochen von BD Wong, eine Generation von Hybrid-Dinosauriern: Den Stegoceratops, Ankylodocus und Spinoraptor.

Durch den Genetiker erhaltet ihr Zugriff auf neue Ausgrabungsstätten, Gebäudeupgrades und Forschungsmöglichkeiten. Gleichzeitig soll der DLC schwerer sein als das Hauptprogramm und euch mit neuen Herausforderungen konfrontieren. Wus dunkle Machenschaften sollen für zusätzliches Chaos und Bedrohung auf den beiden Inseln sorgen.

Insgesamt fünf neue Dinosaurier gibt es im DLC. Neben den von Dr. Wu erschaffenen Hybriden könnt ihr in den neuen Ausgrabungsstätten Fossile des pflanzenfressenden Olorotitan und des giftigen Troodon finden. Zusätzlich zu diesen neuen Inhalten gibt es eine neue Camouflage für den Indominus Rex, den man aus dem 2015 erschienenen Film Jurassic World kennt.

Der DLC erscheint am 20. November auf der Playstation 4, der Xbox One und dem P. Er wird 14,99 Euro kosten.

