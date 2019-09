Das Reich der Dinos wächst weiter: Während Regisseur Colin Trevorrow bereits an Jurassic World 3 als großes Finale der neuen Trilogie von Produzent Steven Spielberg arbeitet, hat er die Zeit gefunden, einen Kurzfilm zur Dino-Reihe zu drehen. Der trägt den Titel Battle at Big Rock und bereitet die Fans auf den kommenden dritten Teil vor.

Mit den Worten von Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) am Ende von Jurassic World 2: »Diese Wesen waren lange vor uns hier. Und wenn wir nicht aufpassen, auch noch nach uns«, überrascht Regisseur Trevorrow die Fans nun mit dem nur wenigen Minuten langen Kurzfilm, der am Sonntag, 15. September 2019 auf dem US-Sender FX ausgestrahlt wird. Wann wir ihn außerhalb der USA zu Gesicht bekommen, steht noch aus.

“These creatures were here before us. And if we’re not careful, they’ll be here after.” pic.twitter.com/RYXDSbrOQ0