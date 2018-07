Die Mafia-3-Entwickler hängen ihre Gangster-Karriere erstmal an den Nagel. In einem Interview erklärte Andy Wilson, Vice President of Development bei Hangar 13, das Studio arbeite an einer ganz neuen Marke. Mit einem Mafia 4 wird es so schnell also nichts.

Worum es bei dem neuen Spiel gehen soll, verrät der Entwickler nicht, noch nicht einmal beim Genre will er sich in die Karten schauen lassen:

"Während das Geschichten erzählen eine der zentralen Säulen unseres Studios ist, könnt ihr davon ausgehen, dass das neue Spiel nicht notwendigerweise das gleiche Genre hat [wie Mafia 3]. Vielleicht wird es ein Singleplayer-Spiel, vielleicht auch nicht ..."

Zum Glück sind wir dem guten Andy Wilson ein Stück voraus. Bereits im Dezember 2017 berichteten wir, dass Hangar 13 mit einer Stellenanzeige nach einem Gameplay Networking Engineer suchte, der »Methoden zur Synchronisation für Gameplay zwischen mehreren Spielern« erarbeiten soll. Es dürfte also feststehen, dass das mysteriöse neue Spiel auf Multiplayer setzt.

Falls bei euch an dieser Stelle die PUBG-Alarmglocken schrillen, können wir euch aber beruhigen. Ein Battle-Royale-Spiel schloss Wilson ausdrücklich aus. So ein Spiel passe nicht zum Studio.

Bis wir mehr Details über die neue IP erfahren, wird aber noch einige Zeit vergehen. »Es wird noch eine Weile dauern, bevor wir irgendetwas ankündigen. Aber wenn es soweit ist, wird es die Leute auf positive Art überraschen.«

Der Wechsel von einem Singleplayer-Open-World-Abenteuer zu einem Multiplayer-Spiel wir die Entwickler sicher noch vor einige Herausforderungen stellen. Traut ihr Hangar 13 nach den Bug-Problemen von Mafia 3 diesen Schritt zu? Und auf welche Art von Spiel hofft ihr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.