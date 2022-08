Mafia 4 kommt und wir wissen schon mehr, als die Entwickler zur Ankündigung verraten

Es ist offiziell: ein neues Mafia befindet sich in Entwicklung! Damit bestätigt Publisher 2K endlich die Gerüchte, die sich Anfang 2022 um Mafia 4 aufgetan hatten. Und dank diesem Gerücht wissen wir möglicherweise schon jetzt ein bisschen mehr zur Story und der Engine, als die offizielle Ankündigung durchblicken lässt.

Wir fassen für euch alle bisher bekannten Infos zu dem neu angekündigten Mafia zusammen. Außerdem sollten sich Fans der Gangster-Reihe den 1. bis 5. September im Kalender anstreichen. Denn in diesem Zeitraum feiert 2K den 20. Geburtstag des allerersten Spiels und verschenkt damit Mafia 1 auf Steam. Doch eins nach dem anderen.

Übrigens: Mit der Ankündigung von Mafia 4 dürfte für Fabiano ein kleiner Traum wahr werden. Denn nach der Definitive Edition für Mafia 1 hat er sich weniger gewünscht, als eine Fortführung der Reihe. Mehr erfahrt ihr in seinem persönlichen Kolumne zu dem Thema:

Mafia 4 offiziell bestätigt, das ist bekannt

Das verraten die Entwickler: Dass sich das nächste Mafia in Entwicklung befindet, verriet General Manager Roman Hladik des Entwicklerstudios Hangar 13 in einem neuen Interview auf der hauseigenen Website, welches zum 20. Jubiläum der Reihe veröffentlicht wurde. Allerdings wurde nicht recht viel mehr bestätigt, dass ein neues Mafia kommen wird - und das noch Jahre auf sich warten lässt.

Damit wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht einmal, ob das neue Mafia den Namen Mafia 4 trägt und wann genau es erscheinen soll. Demnach befindet sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und Fans sollten sich erstmal weiter in Geduld üben. Mittlerweile läuft der offizielle 2K-Account übrigens auch wieder auf Hochtouren und heizt Stimmung mit Tweets wie dem folgenden ganz offiziell an:

Was Gerüchte von Mai 2022 verraten: Während Hangar 13 aktuell noch mit Details geizt, könnte ein Enthüllungsbericht von Kotaku etwas mehr Licht ins Dunkel bringen, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Zu diesem Zeitpunkt wollte Kotaku bereits Erfahrung haben, dass sich unter dem Arbeitstitel Nero bereits ein neuer Teil in Entwicklung befinden.

Vor Mafia 4 war Hangar 13 noch mit den Remastern der Mafia-Trilogie beschäftigt und hatte Gearbox bei der Entwicklung von Tiny Tina’s Wonderlands unterstützt. Kotaku zufolge waren beim Studio aber zwischenzeitlich auch andere Projekte in Arbeit, die allerdings wieder verworfen wurden. Im Zuge dessen soll man sich auf die Stärken einer altbekannten und etablierten Marke besonnen haben.

Demnach soll Mafia 4 auf die Unreal Engine 5 setzen und ein Prequel zum allerersten Teil der Reihe setzen. Gerade für Fans, die mit der von Mafia 3 eingeschlagenen Richtung nicht allzu glücklich waren, definitiv eine erfreuliche Nachricht. Möchtegern-Mafioso Dimi rät euch aber vehement, dass ihr Mafia 3 unbedingt eine Chance geben solltet. Warum, das erfahrt ihr in seiner Kolumne:

Das erste Mafia wird bald auf Steam geschenkt

Zu guter Letzt dürfen sich Mafia-Fans zum 20. Jubiläum auf eine ganz besondere Aufmerksamkeit freuen: Vom 1. bis 5. September wird das allererste Mafia kostenlos auf Steam verfügbar sein. Ab 19 Uhr deutscher Zeit ist es soweit, zu diesem Termin solltet ihr also unbedingt die offizielle Steam-Seite von Mafia im Blick behalten.

Natürlich gibt es mit der Definitive Edition eine sehr viel angenehmere Art und Weise, das originale Mafia auf ein Neues zu erleben. Wie gut das Remake eines echten Gangster- und Open World-Klassikers geworden ist, erfahrt ihr in unserer Review mitsamt Testvideo:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das nächste Mafia? Wie sieht für euch die perfekte Fortsetzung der Open-World-Reihe aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!