In Kingdom Come 2 steckt jetzt das schlimmste Liebesgedicht, das ihr je gelesen habt

Hans bereut wie immer nichts.

Sir Hans Capon von Pirkstein kann vieles: Bogenschießen, Fechten, im Gefangenschaft geraten und darauf warten, dass Heinrich ihn befreit. Dass die Dichtkunst nicht zu seinen ritterlichen Stärken gehört, wissen wir spätestens seit dem Amorous-Adventures-DLC für Kingdom Come: Deliverance.

Seit Patch 1.2 steckt nun eine weitere Anspielung darauf in KCD2: Das Update hat heimlich ein Buch unter sein Bett geschoben, über dessen Inhalt wir kurz mit euch reden müssen. Wer zum Fremdschämen neigt, liest lieber mit zusammengekniffenen Augen weiter.

In der Teufelszuflucht teilen sich Heinrich und Hans ein Zimmer. Leicht genug also, mal einen Blick unter das Bett seiner Lordschaft zu werfen! Dort liegt ein Buch mit dem Titel »Leicht anstößiger Gedichtband« und daneben ein Bocksblut-Trank für mehr Ausdauer. Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert.

Schauen wir lieber, was in dem Büchlein steht: Ein Liebesgedicht von fragwürdiger Qualität. Wir zitieren es euch gleich, wappnet euch nochmal schnell. Besonders interessant ist, dass es sich um einen homoerotischen Text handelt – im Böhmen des 15. Jahrhunderts nahezu unerträglich skandalös.

Hier die deutsche Version und danach die englische, die wir noch ein bisschen lustiger fanden. Eine Bruoch ist übrigens eine mittelalterliche Männerunterhose.

Das englische »my lover« wurde hier einmal mit der weiblichen Form übersetzt – ein Fehler der Lokalisierung, wie der restliche Text und das Original klar machen.

Weil die Autorin dieses Artikels noch nicht genug gelitten hat, tippt sie euch jetzt noch das englische Original ab und dann reden wir kurz über die Bedeutung hinter dem Schmuddelkram. Eigentlich steckt nämlich eine ziemlich schöne Sache dahinter.

My love for you is heartfelt

You can tell from my unbuckled belt.

My mind is troubled badly

By one question above it all:

When will my lover fondly

Caress my left ball?



“Love thy neighbour”, saith our Lord

And I took it to heart

I started to fulfill his work

At least in their southern part.

My heart is mourning dejectedly

Even my hand rejected me!



By day and by night I think of you

I shall love you always.

My heart is faithful, loyal and true

Though my body sometimes strays.

A knight in battle attire

Got into bed with his squire

Instead of conquering forts

They played with each other’s swords.