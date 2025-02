Kingdom Come 2: Ein kleines Groschen-Vermögen könnt ihr euch einfach im Startgebiet abholen

Er mag nicht so aussehen, aber dieser Mann versteckt einen Schatz. Er weiß nur nicht, wo.

Nach einem turbulenten Einstieg entlässt euch Kingdom Come: Deliverance 2 ins Startgebiet rund um das Dörfchen Troskowitz. Nach dem Überfall, der Schlägerei und der erzwungenen Auszeit am Pranger besitzt Heinrich nicht viel mehr als ein schmutziges Hemd und muss sich erst einmal mit einfachen Arbeiten begnügen, bis er wieder den Pfad der Hauptquest beschreitet.

Doch ein kleines Startkapital, könnt ihr euch schon gleich zu Beginn des Spiels abholen, ohne erst Mehlsäcke zu schleppen oder Hufeisen zu schmieden. Wir zeigen euch, wo ein Schatz mit 500 Groschen auf euch wartet.

Das verlorene Silber

Um den Schatz zu finden, müsst ihr einfach von Troskowitz in Richtung der von weitem sichtbaren Burg gehen. Vor dem Burghügel findet ihr einen aufgegebenen Steinbruch, in dem ein Jäger Schießwettbewerbe veranstaltet. Sprecht ihn an und fragt ihn nach dem Steinbruch und anschließlich nach dem Irren . Er wird euch von einem Steinmetz erzählen, der seinen Verstand verloren hat und seit Jahren nach einem verlorenen Sack Groschen sucht.

Den Schatz findet ihr im Steinbruch unter Burg Trosky.

Und tatsächlich könnt ihr die verlorenen Groschen im Steinbruch finden. Wollt ihr selbst auf die Suche gehen, dann lest hier nicht weiter. Andernfalls erklären wir euch den genauen Fundort des Schatzes.

Vom nordwestlichen Rand des Steinbruchs seht ihr eine Leiter, die den Fels hinauf führt. Klettert sie hoch und ihr seht zu eurer Rechten einen kleinen Baum, unter dem sich ein Steinhaufen befindet. Schaut ihr dort hin, könnt ihr die Steine untersuchen und den Schatz bergen.

Die Groschen könnt ihr nun dem armen Steinmetz zurückgeben, der durch den Steinbruch wandert. Oder ihr behaltet sie einfach selbst. Soweit wir es beurteilen können, gibt es keinerlei Belohnung oder Vorteil für das Abgeben der Groschen, außer eurem reinen Gewissen natürlich.

Fünfhundert Groschen sind zwar eine ordentliche Summe, aber im Verlauf eures Abenteuers werdet wohl oder übel mehr Geld brauchen. Wie ihr am schnellsten reich werdet, zeigt euch daher unser obiger Guide. Der größte Schatz ist aber natürlich die Liebe. In Kingdom Come: Deliverance 2 kann Heinrich diverse Romanzen eingehen und wir erklären euch, wie ihr die potenziellen Partner für euch gewinnt.