Entwickler Warhorse hat auf Youtube eine rund 50 Minuten lange Dokumentation mit dem Titel »Epilogue« veröffentlicht, die sich mit der Endphase der Entwicklung und Veröffentlichung ihres Rollenspieles Kingdom Come: Deliverance auseinandersetzt.

Die Doku ist dort auf Tschechisch mit englischen Untertiteln abrufbar. Wir binden sie für euch unter der News ein. Laut Chef-Entwickler Daniel Vávra ist sie nur der Anfang. Das Studio arbeite gerade noch an einer sehr viel ausführlicheren Dokumentation für die Kickstarter-Backer.

