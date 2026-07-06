GOG unterbietet bei einer klassischen Weltraumsimulation mit Story-Fokus sogar den Steam-Sale-Preis von einem Euro um einen Euro

Schnell sein: Die Gratis-Aktion läuft nur noch bis heute um 15 Uhr!

Ein Euro ist für ein PC-Spiel bei Steam schon ein Kampfpreis. GOG legt gerade trotzdem noch einen drauf und verschenkt denselben Titel komplett.

Die Rede ist von Nexus: The Jupiter Incident, einem taktischen Weltraum-Titel aus dem Jahr 2004, der seit Jahren als eine Art Geheimtipp durch die Sale-Listen geistert.

Ein Euro auf Steam, null Euro bei GOG

Auf Steam kostet Nexus: The Jupiter Incident regulär 10 Euro, im Sale ist es aktuell nur ein Euro. Schon günstig, aber im Rahmen einer »Free to Keep«-Aktion, eingebettet in den laufenden GOG-Sommer-Sale, bekommt ihr das Spiel für 0 Euro dauerhaft freigeschaltet.

Der Haken: Das Gratis-Fenster ist schon in Kürze zu. Laut GOG läuft die Aktion nur noch bis zum 6. Juli, 15 Uhr.

PLUS-Archiv 3:07 Nexus: The Jupiter Incident - Test-Video - Test-Video

Worum es in Nexus: The Jupiter Incident geht

Nexus: The Jupiter Incident stammt vom ungarischen Studio Mithis und erschien bereits am 5. November 2004. Genretechnisch bewegt sich der Titel zwischen klassischer Echtzeit-Strategie und Simulation, mit Fokus auf kompakte Flottenkämpfe. Schaut euch am besten unser oben eingebettetes Testvideo von 2004 an.

Die Story spielt zu Beginn des 22. Jahrhunderts: 60 Jahre nach der Katastrophe der Noah's Ark, dem ersten Kolonieschiff der Menschheit, halten mächtige Megakonzerne ein fragiles Gleichgewicht im Sonnensystem aufrecht.

Eine Entdeckung am Rand des Systems bringt dieses Gleichgewicht ins Wanken, und ihr schlüpft als Kapitän Marcus Cromwell an Bord des Schiffs Stiletto mitten in den daraus entstehenden Konflikt.

Die Kampagne umfasst sechs Episoden mit über 26 Missionen, die neben klassischen Gefechten auch Spionage-, Stealth-, Rettungs- und Wissenschaftsaufträge einstreuen.

Wie ihr an die Gratis-Version kommt

Für die kostenlose GOG-Version müsst ihr lediglich auf der GOG-Startseite den Banner zur aktuellen Aktion suchen und das Spiel per Klick eurer Bibliothek hinzufügen. Ein GOG-Account ist dafür natürlich notwendig. Der Download bleibt euch danach dauerhaft erhalten, DRM-frei, ganz ohne weiteren Kauf.

Gebt ihr Nexus noch eine Chance – oder ist euer Pile of Shame ohnehin schon randvoll mit neueren und spannenderen Spielen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!