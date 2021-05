Ihr würdet gerne vor einem Kauf von EAs Knockout City wissen, ob euch das Spiel überhaupt gefällt? Dann könnt ihr den Titel bei Release zehn Tage lang gratis spielen - auf allen Plattformen.

Spielt 10 Tage lang gratis Völkerball in Knockout City

Zu diesem Datum geht's los: Knockout City startet am 21. Mai und bietet eine Shooter-Spielerfahrung, die etwas anders abläuft. Denn statt euch mit Waffen auszuschalten, spielt ihr Völkerball - auch als Dodgeball bekannt.

Zu diesem Datum endet die Aktion: Wollt ihr herausfinden, ob ihr mit Knockout City etwas anfangen könnt, habt ihr bis zum 30. Mai um 14 Uhr Zeit. Bis zu diesem Datum steht euch der Multiplayer-Titel im Rahmen des Block-Party-Events kostenlos zur Verfügung.

Was genau kann gespielt werden? Euch steht das komplette Spiel zur Verfügung. Alle Inhalte können getestet werden. Solltet ihr euch dazu entscheiden, Knockout City noch während des Block-Party-Events zu kaufen, dürft ihr euch über einige Boni freuen. Dazu gehören:

ein episches Outfit

neue Frisuren

Brillen

ein zusätzlicher Gleiter

eine neue Intro-Pose und ein zusätzlicher K.O.-Effekt

500 Holobux Ingame-Währung

Link zum Twitter-Inhalt

Während des Block-Party-Events finden Veranstaltungen statt, durch die ihr an weitere Belohnungen kommt. Die erste Season des Multiplayerspiels beginnt dann am 25. Mai. Diese bietet euch neue Schauplätze, eine neue Playlist und die Möglichkeit, in Ligaspielen um Ränge zu kämpfen.

So viel kostet Knockout City regulär: Wollt ihr danach weiterspielen oder schaut ihr erst nach der kostenlosen Test-Phase rein, müsst ihr 20 Euro für das Völkerballspiel bezahlen. Mehr zu Knockout City könnt ihr hier nachlesen:

