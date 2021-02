Während der Nintendo Direct am 17. Februar, kündigte das Unternehmen einige Spiele an, die für den PC erscheinen. Damit war der Livestream dieses Mal nicht nur für Besitzer einer Nintendo Switch interessant. Wir stellen euch diese Titel hier gesammelt vor.

Diese Spiele wurden für den PC angekündigt:

Legend of Mana Remaster

Wann ist Release? 24. Juni 2021

24. Juni 2021 Über welchen PC-Store kommt das Spiel? Steam

Steam Wer ist Entwickler? Square Enix

Das Rollenspiel Legend of Mana Remaster entführt euch in eine zerstörte Welt. Entsprechend gehört es zu eurer Aufgabe, sie wieder aufzubauen. Dazu sammelt ihr Artefakte, die ihr auf der Weltkarte platziert. So entstehen dort Dungeons und Städte, die ihr besucht, um die Story zu erleben. In dieser trefft ihr interessante Charaktere und kämpft gegen finstere Monster.

Das Remaster nutzt detailreichere 2D-Hintergründe, in denen sich die Spielfiguren bewegen. Außerdem wurde der Soundtrack überarbeitet und ihr erlebt ein neues Minispiel.

Link zum YouTube-Inhalt

Knockout City

Wann ist Release? 21. Mai 2021

21. Mai 2021 Über welchen PC-Store kommt das Spiel? Steam, Origin

Steam, Origin Wer ist Entwickler? Velan Studios

In Knockout City spielt ihr in schnellen, teambasierten Multiplayer-Matches das bekannte Spiel Völkerball (Dodgeball). Es geht darum, Spieler der gegnerischen Mannschaft abzuschießen, zu passen, auszuweichen und Bälle zu fangen. Dazu schließt ihr euch zu einem Team zusammen und versucht, gemeinsam die Turniere zu gewinnen, um an Ende die Kontrolle über Knockout City zu erlangen. Das Besondere dabei ist, dass ihr selbst zum Ball werden dürft und eure Teamkollegen euch dann abfeuern.

Gespielt wird in 3v3-, 4v4- oder Jeder-gegen-Jeden-Partien an mehreren interessanten Schauplätzen. Eure Spielfigur dürft ihr vom Körperbau bis zur Frisur individualisieren. Jede neue Saison bringt weitere Maps, Balltypen, Events und Belohnungen mit sich.

Link zum YouTube-Inhalt

Neon White

Wann ist Release? Winter 2021

Winter 2021 Über welchen PC-Store kommt das Spiel? Steam

Steam Wer ist Entwickler? Ben Esposito

Im Ego-Shooter Neon White schlüpft ihr in die Rolle des Attentäters White, welcher aus der Hölle emporsteigt, um darum zu kämpfen, im Himmel leben zu dürfen. Dazu ist es eure Aufgabe, andere Assassinen auszuschalten. Doch diese kommen euch irgendwie bekannt vor. Es gilt, mehr über sie herauszufinden, um das Geheimnis des Himmels zu lüften.

Ihr sammelt »Seelenkarten« ein, welche ihr in den Kämpfen für Angriffe oder spezielle Manöver nutzen könnt. Da es darum geht, möglichst schnell zu sein, ist eine taktische Kombination der Karten nötig. Ebenso müsst ihr eure Augen nach Abkürzungen offen halten.

Link zum YouTube-Inhalt

Ninja Gaiden: Master Collection

Wann ist Release? 10. Juni 2021

10. Juni 2021 Über welchen PC-Store kommt das Spiel? Steam

Steam Wer ist Entwickler? Team Ninja

Die Collection enthält die Spiele Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Mit enthalten sind zudem fast alle DLCs und Kostüme der Originale.

Ihr übernehmt die Rolle des Ninja Ryu Hayabusa, der mit dem Drachenschwert bewaffnet auf Rache sinnt. In den drei Actionspielen der Collection steuert ihr Ryu aus der Verfolgerperspektive und bekämpft zahlreiche Gegner. Dabei nutzt ihr nicht nur Waffen, sondern zudem die Umgebung, um beispielsweise an Wänden entlang oder über Wasser zu rennen.

Die Ninja Gaiden: Master Collection enthält die ersten drei Teile der Actionspiele-Reihe als optisch aufgewertete Remaster.

Link zum YouTube-Inhalt

SaGa Frontier Remastered

Wann ist Release? 15. April 2021

15. April 2021 Über welchen PC-Store kommt das Spiel? Steam

Steam Wer ist Entwickler? Square Enix

SaGa Frontier erschien erstmals 1997 und erzählt die Story von sieben Helden, die eigene Geschichten in einem Sonnensystem erleben, das aus mehreren Planeten besteht. Das Rollenspiel zeichnet sich durch seine nicht-lineare Erzählweise aus. Ihr könnt im Grunde von Beginn an fast jeden Winkel der Welten erkunden und so euer eigenes Abenteuer erleben.

Die Remaster-Version bietet eine überarbeitete und detailreichere Grafik, neue Zwischensequenzen und neue Events. Außerdem erlebt ihr die Geschichte des achten Helden, Fuse, den ihr spielen dürft, sobald ihr die Storys der sieben anderen durch habt.

Link zum YouTube-Inhalt

Samurai Warriors 5

Wann ist Release? Sommer 2021

Sommer 2021 Über welchen PC-Store kommt das Spiel? Steam

Steam Wer ist Entwickler? Omega Force

Das Hack'n'Slay Samurai Warriors 5 spielt in der Sengoku-Ära der japanischen Geschichte (etwa 1477 bis 1573), in welcher ihr die Story der beiden Kommandanten Nobunaga Oda und Mitsuhide Akechi erlebt. Ihr dürft aus mehreren Helden wählen, die auf den Schlachtfeldern aufeinandertreffen und dort ihre besonderen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Dabei kämpft ihr in actionreichen Massenschlachten, die in eine spannende Story eingebettet sind. Für die PC-Version überarbeiteten die Entwickler die Grafik und das Design der Charaktere.

Link zum YouTube-Inhalt

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse "Remaster"

Wann ist Release? 16. März 2021

16. März 2021 Über welchen PC-Store erscheint das Spiel? Steam, GOG

Steam, GOG Wer ist Entwickler? Wideload Games

In der neuen Version des Actionspiels Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse seid ihr ein Untoter, der einen großen Appetit nach menschlichen Gehirnen verspürt. Dazu macht ihr euch auf die Jagd nach den Bewohnern der kleinen Stadt Punchbowl. Esst ihr ein Gehirn, dann bekommt ihr Lebensenergie zurück und erschafft einen neuen Zombie. So schart ihr eine ganze Horde Untoter um euch, die ihr taktisch einsetzt.

Die Neuauflage bietet höhere Auflösungen eine modernere Steuerung und neue Erfolge, die ihr freispielt. Ein echtes "Remaster" ist also nicht.

Link zum YouTube-Inhalt

Was meint ihr? Freut ihr euch schon auf diese PC-Spiele, die während der Nintendo Direct bekannt gegeben wurden? Welches davon ist euer Favorit? Schreibt uns in den Kommentaren.