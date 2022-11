Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die zwei neuen Gratis-Spiele?

Groovy, Baby! Es ist mal wieder Donnerstag und ihr wisst, was das bedeutet: Im Epic Games Store gibt es neue kostenlose Spiele für euch! Diesmal gibt's einen Multiplayer-Titel im beliebten Evil-Dead-Universum sowie ein Strategie-Rollenspiel, das an die Fire-Emblem-Reihe der Nintendo-Konsolen erinnert.

Wie immer gilt: Wenn ihr euch die Spiele bis nächsten Donnerstag (24. November) um 17 Uhr sichert, dürft ihr sie für immer behalten.

Evil Dead: The Game

1:16 Neues Gameplay aus Evil Dead zeigt die spielbare böse Seite

Fans von kultigen 80er-Jahre-Horrorfilmen kommen bei Evil Dead: The Game voll auf ihre Kosten. In diesem asymmetrischen Multiplayer-Titel, dessen Spielprinzip ein wenig an Dead by Daylight erinnert, schlüpft ihr nämlich in die Rolle des groovigen Ash Williams sowie seiner Gefährten. Wer Filme wie Tanz der Teufel oder Armee der Finsternis gesehen hat, darf sich also auf ein Wiedersehen freuen.

Die Gruppe von vier Überlebenden muss zunächst das Necronomicon, das Buch der Toten, zusammensetzen und letztlich zerstören. Ein fünfter Spieler schlüpft in die Rolle des Dämonen und muss versuchen, das zu verhindern.

Dazu kann er Fallen platzieren, untote Diener beschwören oder sogar Besitz von den anderen Spielern ergreifen. Aus eigener Erfahrung können wir euch sagen: Es gibt nichts Schöneres, als einen besonders gut ausgerüsteten Gegner zu steuern und dessen wertvolle Munition in seine Freunde zu schießen!

Wenn ihr also Spaß an Koop-Action-Titeln habt, gerne anderen Spielern im Alleingang die Suppe versalzt oder Fans von Dead by Daylight seid - schaut unbedingt mal rein.

Dark Deity

Kennt ihr Fire Emblem? Die Strategie-Rollenspiel-Reihe ist seit Jahrzehnten ein riesiger Hit auf den diversen Nintendo-Konsolen und verbindet seit Jahrzehnten Taktikschlachten mit einer spannenden Anime-Story.

Leider gibt's keinen der Titel für den PC - doch da kommt Dark Deity ins Spiel. Das Spiel erinnert nicht nur ein wenig an das große Vorbild, sondern ist eine regelrechte Hommage. Hier erlebt ihr nämlich ebenfalls eine Fantasygeschichte, in der ihr eine Gruppe von vier Militärkadetten steuert und in einer von Krieg geplagten Welt überleben müsst.

Im Verlauf der Kampagne könnt ihr bis zu 30 weitere spielbare Charaktere treffen, in eure Gruppe aufnehmen, sie trainieren und mit hunderten Waffen und Zaubersprüchen ausstatten. Falls einer eurer Krieger in der Schlacht fällt, trägt er aber permanente Verletzungen davon und verliert dadurch Statuswerte.

Wenn ihr Rundentaktikspiele wie XCOM mögt, vor anspruchsvollen Schlachten nicht zurückschreckt und euch weder Pixel- noch Anime-Optik nerven, könnten die Singleplayer-Fans unter euch mit Dark Deity wirklich viele Stunden Spaß haben.

Was sagt ihr zu den neuen Gratisspielen im Epic Games Store? Möchtet ihr eines der Spiele ausprobieren oder ist diesmal nichts für euch dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!