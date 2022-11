Kostenlos bei Steam, Epic + Co.: Am Wochenende sind 6 tolle Spiele gratis

Als wäre das anstehende Wochenende nicht schon genug Grund zur Freude - wie jeden Freitag bekommt ihr auch heute wieder kostenlose Spiele, um euch die kalten Tage ein wenig zu versüßen. Und diesmal erwarten euch gleich ein ganzer Haufen Gratis-Games, denn ganze sechs Spiele sind gerade kostenlos.

Wie immer gilt: Einige dürft ihr für immer behalten, andere nur eine bestimmte Zeit lang spielen.

Highlight der Woche: Evil Dead: The Game

2:46 Evil Dead: Erstes Gameplay zum Slasher-Titel veröffentlicht

Genre: Multiplayer-Action | Entwickler: Saber Interactive | Dauerhaft kostenlos sichern bis: 24. November, 17 Uhr

Evil Dead: The Game ist zwar nicht brandneu, aber hat immerhin erst ein halbes Jahr auf dem Buckel - wer zum Release 40 Euro bezahlt hat, könnte sich nun also ärgern. Und alle anderen dürfen sich freuen, denn der asymmetrische Koop-Titel kann richtig viel Spaß machen!

Ähnlich wie in Dead by Daylight oder Evolve treten hier vier Spieler gegen einen übermächtigen Gegner an. Die Gruppe der Überlebenden, die sich aus bekannten Charakteren der Filme Tanz der Teufel 1&2 und Armee der Finsternis zusammensetzt, muss das aus der Filmvorlage bekannte Necronomicon zusammensetzen und vernichten.

Auf der anderen Seite schlüpft ein fünfter Spieler in die Rolle des kandarischen Dämons und muss dies verhindern: Dazu kann er diverse Fallen auslegen, Zombies und Skelette beschwören und sogar die Kontrolle über Autos oder andere Spieler übernehmen.

Weitere kostenlose Spiele

Star Citizen

Zum Start der Intergalactic Aerospace Expo, einer Ingame-Schiffsausstellung, dürft ihr über 120 Raumschiffe kostenlos ausprobieren und die neuesten Modelle auf der Messe bestaunen.

Kostenlos spielbar bis: 30. November (hier geht's zum Spiel)

Dark Deity

In dieser Hommage an die Fire-Emblem-Reihe leitet ihr eine Gruppe von Soldaten, führt diese in taktische Strategiegefechte und erlebt zudem eine umfangreiche Singleplayer-Story.

Dauerhaft kostenlos sichern bis: 24. November, 17 Uhr (hier geht's zum Spiel)

0:59 Dark Deity: Das Strategie-Rollenspiel im Trailer

Unrailed!

Ein ziemlich hektischer Koop-Spaß, bei dem ihr einen Zug durch das Platzieren von Schienen und anderen Arbeiten erfolgreich zum Zielbahnhof bringen müsst. Der Titel wurde übrigens im August schon einmal im Epic Store verschenkt.

Kostenlos spielbar bis: 21. November, 19 Uhr (hier geht's zum Spiel)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Vom Anime Naruto dürfte jeder schon einmal gehört haben, sein Sohn Boruto spielt in diesem Action-Spiel die Hauptrolle. Ihr baut euch ein Team aus vier Shinobi zusammen und tretet mit diesem in 4-gegen-4-Online-Kämpfen in Modi wie Capture the Flag an.

Kostenlos spielbar bis: 21. November, 19 Uhr (hier geht's zum Spiel)

4:21 Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Test-Video: Anime-Gekloppe zu viert

Splinter Cell

Das allererste Splinter Cell dürften viele von euch noch in guter Erinnerung haben. Mit Stealth-Ikone Sam Fisher schleicht ihr hier durch Terroristenposten, erledigt Feinde mit eurer schallgedämpften Pistole und erlebt eine rund zwanzigstündige Story.

Dauerhaft kostenlos sichern bis: 30. November (hier geht's zum Spiel)

Und wenn das noch nicht genug Nostalgie für euch war, schaut euch dieses kultige GameStar-Preview-Video aus dem Jahr 2002 an. Wie GameStar-Veteran Markus seine Feinde mit dem Feuerlöscher-Trick erledigt, ist definitiv sehenswert:

PLUS-Archiv 3:58 Tom Clancy's Splinter Cell - Preview-Video

Welches der kostenlosen Spiele werdet ihr spielen? Koop-Action in Evil Dead? Weltraumerkundung in Star Citizen? Oder doch ein nostalgischer Ausflug in die Vergangenheit mit Splinter Cell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!