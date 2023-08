Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Spielegeschenk?

Die Gratisspiele der Woche: Das mystische Rollenspiel Black Book und der Plattformer Dodo Peak.

Es ist wieder soweit: Beim Epic Store könnt ihr euch eine Woche lang gleich zwei neue Gratis-Spiele sichern, sofern ihr einen Account besitzt. Diese Woche dürft ihr in Black Book einen Ausflug in die slawische Mythenwelt wagen oder in Dodo Peak eure Babys von Bergspitzen retten.

Wir erklären, worum es in beiden Spielen geht und für wen das taugt. Das Angebot läuft vom 17. bis zum 24. August 2023.

Black Book

Worum geht's?

In Black Book schlüpft ihr in die Rolle der jungen Magierin Vasilisa, die auf der Suche nach einem Mittel ist, um damit ihren verstorbenen Geliebten wiederzubeleben. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sie die sieben Siegel des namensgebenden schwarzen Zauberbuchs aufspüren und zahlreiche dunkle Geheimnisse lüften.

Das Spiel handelt im ländlichen Russland der Zarenzeit. Auf der Suche nach den Siegeln zieht ihr mit Vasilisa durchs Land, helft der Bevölkerung und kämpft gegen finstere Dämonen.

1:11 Black Book: Gameplay-Trailer zum Action-Rollenspiel zeigt Zauberei und Kämpfe

Für wen geeignet?

Black Book wagt beim Spieldesign vielversprechende Kombinationen: Karten-Rollenspiel mit Adventure-Elementen; liebevoller Comic-Artstyle mit düsterer russischer Folklore. Immer wieder müsst ihr verschiedene Rätsel lösen; Kämpfe werden per Kartenduell ausgetragen. Wer das mag, wird mit Black Book seine Freude haben. Das Spiel richtet sich an Einzelspieler.

Dodo Peak

Worum geht's?

Dodo Peak ist weit weniger ernst als Black Book und kommt mit einer ziemlich simplen Prämisse daher: Ihr spielt als Dodo - ein mittlerweile leider ausgestorbener flugunfähiger Vogel - der seine verirrten Babys von mehreren gefährlichen Bergspitzen retten muss.

Unterwegs stellen sich euch immer wieder Schlangen, Affen und andere Übeltäter in den Weg, die euren Kleinen ans Leder wollen. Hier ist geschicktes Hüpfen gefragt.

Für wen geeignet?

Dodo Peak ist eine Hommage an die klassischen Arcade-Plattformspiele der Vergangenheit - interpretiert in moderner Grafik. Das Spielkonzept ist damit nicht gerade neu, aber allemal ziemlich spaßig. Auch Kinder kommen hier auf ihre Kosten. Das Spiel richtet sich an Einzelspieler.

War diese Woche ein Gratisspiel für euch dabei? Welchen der beiden Titel habt ihr euch geschnappt und warum? Seid ihr eher von der Rollenspiel-Fraktion oder mehr arcade-lastig unterwegs? Oder tütet ihr sowieso jedes Spielegeschenk ein, unabhängig davon, ob ihr vorhabt, es wirklich zu spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentarspalte.