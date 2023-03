Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratis-Spiel?

Diese Woche könnt ihr eine geheimnisvolle Insel im Pazifik erforschen.

Pünktlich zum Wochenende wird wieder ein Spiel im Epic Games Store verschenkt. Dieses Mal könnt ihr euch ein Abenteuer gratis sichern, bei dem ihr auf der Suche nach einem geliebten Menschen eine geheimnisvolle Tropeninsel erkundet. Wir stellen den Titel kurz vor und verraten, für wen er sich lohnen könnte.

Call of the Sea

1:13 Call of the Sea: Trailer zeigt die Story des düsteren Insel-Adventures

Genre: Adventure/Puzzle-Spiel | Entwickler: Out of the Blue Games | Releasejahr: 2020 Zum kostenlosen Spiel

In dem Abenteuer Call of the Sea schlüpft ihr in die Rolle von Norah, die sich 1934 auf die Suche nach ihrem Ehemann begibt, der seit einiger Zeit im Südpazifik verschollen ist. Ihr findet euch schließlich auf einer tropischen Insel wieder, auf der sich Überreste einer längst vergessenen Zivilisation befinden.

Aus der Egoperspektive erkundet ihr eure Umgebung, findet Hinweise auf den Verbleib eures Ehemanns, löst zahlreiche Rätsel und entdeckt okkulte Mysterien. Im Dialog mit sich selbst erzählt Norah von ihrer Geschichte und wird auch mit surrealen Ereignissen konfrontiert, zuweilen wird es wohl ziemlich düster . Auf Steam ist das Abenteuer ziemlich beliebt und kommt auf 89 Prozent positive Bewertungen.

Für wen geeignet? Falls euch Geheimnisse, das Lösen von Rätseln und weniger action-lastige Spiele gefallen, könnte euch Call of the Sea gut gefallen. Sollten euch der recht bunte Grafik-Stil und das Fehlen einer deutschen Sprachausgabe (deutsche Untertitel sind vorhanden) nicht stören, könnt ihr nicht viel falsch machen. Es sei denn, ihr stört euch wie Géraldine an der sprechenden Hauptfigur:

Call of the Sea reizt euch gar nicht? Dann schaut euch die besten Angebote im aktuellen Steam-Sale an. Und falls ihr auch dort nicht fündig werdet, stellen wir nächsten Donnerstag natürlich das nächste Epic-Geschenk vor!

Habt ihr euch schon entschieden, ob ihr dem Gratisspiel diese Woche eine Chance gebt? Was ist euer erster Eindruck von Call of the Sea? Oder habt ihr das Abenteuer sogar schon gespielt und könnt es anderen hier empfehlen, oder davon abraten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!