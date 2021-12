Eines der erfolgreichsten Steam-Spiele gibt's jetzt kostenlos bei Epic

Buh! Na, habt ihr euch erschreckt? Nein? Macht nichts, das ist auch nicht meine Aufgabe. Mein Job ist es, euch zu berichten, dass es einen der größten Steam-Hits für kurze Zeit kostenlos bei Epic gibt - und zwar das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight.

Wie lange gilt das Angebot? Die Aktion läuft vom 2. Dezember bis 9. Dezember 2021. Wenn ihr Dead by Daylight in diesem Zeitraum eurer Bibliothek hinzufügt, dürft ihr das Spiel dauerhaft behalten.

Welche DLCs sind an Bord? Hier gibt es leider eine Einschränkung - denn Epic schenkt euch nur die Basis-Edition von Dead by Daylight. Viele coole Killer und Schauplätze gibt es aber nur in Form von kostenpflichtigen DLCs oder der teureren Ultimate- sowie Silent Hill-Edition, die ihr demnächst ebenfalls im Epic Store erwerben könnt.

Darum geht es in Dead by Daylight

Den meisten von euch dürfte Dead by Daylight bereits ein Begriff sein. Kein Wunder, schließlich hat sich das Spiel in den vergangenen 5 Jahren seit seinem Release eine große Fanbasis geschaffen. Auf Steam erreicht das Spiel eine sehr positive Bewertung bei beeindruckenden 400.000 Rezensionen. Die Survival-Gaudi zählt zu den absoluten Dauerbrennern, wie ein Blick auf die aktuellen Spielerzahlen verrät:

Das Spielprinzip von Dead by Daylight ist simpel und wahrscheinlich gerade deshalb auch so beliebt: Ihr spielt entweder einen von vier Überlebenden, deren einziger Weg in die Freiheit (und zum Überleben) das Einschalten von auf der Map verteilten Generatoren ist. Diese öffnen nämlich das Ausgangstor. Damit ihr keine Routen auswendig lernen könnt, ist jedes Level prozedural generiert.

Wenn euch aber schon damals bei der Berufsberatung dazu geraten wurde, lieber den direkten Kundenkontakt zu suchen, dürfte die Rolle des Killers eher etwas für euch sein. Dessen Aufgabe ist naheliegend: Er muss die Überlebenden an ihrem Entkommen hindern. Jeder der mittlerweile 26 Killer (DLCs vorausgesetzt) ist einzigartig und verfügt über individuelle Vor- und Nachteile.

Ob Killer oder Überlebender - mit zunehmender Spielzeit könnt euren Charakter auch durch eine Vielzahl an Boni verbessern. Dadurch gewinnt Dead by Daylight enorm an Wiederspielwert. Auch sonst hat sich in den vergangenen Jahren seit unserem Originaltest so viel in dem Spiel getan, dass wir lieber eine aktuellere Stimme zu Wort kommen lassen - zum Beispiel unseren Oberkiller Dennis, dem wir niemals widersprechen würden:

43 7 Ein Herz für Horror Dead by Daylight ist ein einzigartiges Erlebnis

Für wen ist das Spiel geeignet?

Die Frage, ob euch Dead by Daylight Spaß machen wird, ist relativ leicht beantwortet: Wenn ihr auf Nervenkitzel steht, Abwechslung vom Multiplayer-Shooter-Einerlei sucht und kein Problem mit Zeitdruck habt, solltet ihr euch den Titel auch im Epic Store nicht entgehen lassen.

Anders sieht die Sache jedoch aus, wenn ihr unter Druck nicht gut funktioniert. Denn in Dead by Daylight zählt vom Beginn einer Runde an jede Sekunde, wenn ihr erfolgreich sein wollt. Außerdem kann gute Kommunikation im Team natürlich nie schaden, deshalb sollten eher introvertierte Naturen dazu bereit sein, über ihren Schatten zu springen.

Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr als Anfänger wirklich Spaß an dem Spiel haben werdet, empfehlen wir euch den YouTube-Kanal von Otzdarva. Dieser Zeitgenosse bietet hunderte Videos, in denen er die Finessen von Dead by Daylight einsteigerfreundlich erklärt und hilfreiche Tipps zum Besten gibt.

Bei den Kollegen von Mein-MMO findet ihr außerdem einen praktischen Guide zu allen derzeit verfügbaren Killern, deren Eigenheiten und bevorzugte Spielweisen.

Falls euch zum Abschluss noch der Sinn danach steht, all das Beschriebene in bewegten Bildern genießen zu dürfen, haben wir unser damaliges Redaktions-Match für euch aus dem Archiv gekramt:

Habt ihr schon hunderte Stunden in Dead by Daylight verbracht, oder ist jetzt erst so richtig die Lust auf das Multiplayer-Spektakel in euch entfacht worden? Schreibt es uns gern in die Kommentare!