Bei Steam sind gerade 15 großartige Spiele stark reduziert

Neue Woche, neuer Steam Sale! Welche Titel sich davon lohnen, ist manchmal ziemlich unübersichtlich. Deswegen picken wir für euch Woche für Woche die aktuellen Highlights heraus. Auch dieses Mal gibt es viele Spiele so günstig wie nie zuvor.

Diese Woche sind einige aberwitzige Spiele reduziert. Zwei Vertreter des Borderlands-Universum sind dabei nur der Anfang. Freut euch zudem auf weitere Spiele aus dem Publisher-Sale von 2K. Falls euch das zu wild ist, dann könnt ihr euch auch bei zwei monströs großen Strategiespielen austoben.

Highlight der Woche: Borderlands 3



17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Genre: Loot-Shooter | Entwicklungsstudio: 2K | Release: 12. Oktober 2019 | Rabatt & Preis: 90 Prozent reduziert, 5,99 statt 59,99 Euro | Angebot gilt bis zum: 2. März 2023

Ja, es stimmt: Borderlands 3 hat keinen Handsome Jack. Das schmerzt zwar etwas, das geniale Gameplay leidet daran aber sicher nicht! Auf dem spaßigen Sactuary 3 wird nämlich ordentlich geballert und gelootet!

Wählt einen von vier Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Skill-Bäumen und startet in einen umfangreichen Shooter, mit einzigartiger Grafik, flüssigem Gameplay, ganz viel Loot und unzähligen Waffen (also wirkliche unzählbar viele Waffen). Wer wirklich alles in Borderlands 3 erleben möchte, ist gute 100 Stunden beschäftigt. Wer sich aber auf das Wesentliche konzentriert und nur die Story spielen möchte, kann sich laut How Long To Beat auf 23 Stunden einstellen. Da Borderlands Stärke allerdings dessen Welt und deren Charaktere sind, empfehlen wir euch, auch mal einen Blick abseits der Hauptmissionen zu werfen.

1:13 Borderlands 3 - Trailer zum zweiten Season Pass

Weitere spannende Spiele im Sale

Age of Empires 4: Anniversary Edition: Der neueste Teil einer der beliebtesten Echtzeit-Strategie-Spielereihen aller Zeiten. (Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 24 Euro)

11:59 Age of Empires 4 startet jetzt endlich nochmal richtig durch

Divinity: Original Sin 2 – Definitve Edition : Ein fantastisches rundenbasierten Old-School- Rollenspiel von den Machern von Baldur's Gate 3. (um 60 Prozent reduziert auf 18 Euro)

: Ein fantastisches rundenbasierten Old-School- Rollenspiel von den Machern von Baldur's Gate 3. (um 60 Prozent reduziert auf 18 Euro) Euro Truck Simulator 2 : Reise als LKW-Fahrer durch Europa und erledige dein Tagewerk. Auch wenn das Spiel zuweilen anspruchsvoll sein kann, ist es der optimale Titel, um am Abend abzuschalten. (um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro)

: Reise als LKW-Fahrer durch Europa und erledige dein Tagewerk. Auch wenn das Spiel zuweilen anspruchsvoll sein kann, ist es der optimale Titel, um am Abend abzuschalten. (um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro) Marvel’s Midnight Suns: Rundenbasierte Taktik à la XCOM. Nur mit Superhelden und Deckbuliding-Mechanik. (Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 36 Euro)

0:30 Deadpool ist bei Midnight Suns angekommen und klopft im Trailer direkt ein paar Sprüche

Metal Gear Rising: Revengeance : Ein Hack and Slay im futuristischen Metal-Gear-Universum. Eines der letzten Spiele von Kojima, die noch bei Konami erschienen sind. (um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro)

: Ein Hack and Slay im futuristischen Metal-Gear-Universum. Eines der letzten Spiele von Kojima, die noch bei Konami erschienen sind. (um 75 Prozent reduziert auf 5 Euro) NBA 2K23 : Der neueste Ableger von 2Ks Basketball-Simulation. ( Tiefstpreis: um 70 Prozent reduziert auf 18 Euro)

: Der neueste Ableger von 2Ks Basketball-Simulation. ( um 70 Prozent reduziert auf 18 Euro) No Man’s Sky : Der Phönix aus der Asche im Bereich der Weltraum- und Survival-Spiele. Erlebe eine vollkommen prozedural generierte und offene Spielwelt. ( Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 29,50 Euro)

: Der Phönix aus der Asche im Bereich der Weltraum- und Survival-Spiele. Erlebe eine vollkommen prozedural generierte und offene Spielwelt. ( um 50 Prozent reduziert auf 29,50 Euro) Outer Wilds : Ein Weltraum-Rätsel-Abenteuer in einer Zeitschleife. Erkunde das Sternsystem und komme in jeder Expedition ein kleines Bisschen weiter als zuvor. ( Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 14 Euro)

: Ein Weltraum-Rätsel-Abenteuer in einer Zeitschleife. Erkunde das Sternsystem und komme in jeder Expedition ein kleines Bisschen weiter als zuvor. ( um 40 Prozent reduziert auf 14 Euro) Shadow Warrior 2 : Ein kurzweiliger Single-Player-Ego-Shooter. Ninjas, Dämonen und Waffen-Upgrades. Muss man noch mehr sagen? ( Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 3 Euro)

: Ein kurzweiliger Single-Player-Ego-Shooter. Ninjas, Dämonen und Waffen-Upgrades. Muss man noch mehr sagen? ( um 90 Prozent reduziert auf 3 Euro) Sid Meier’s Civilization 6: Rundenbasierte Strategie auf Top-Level. Gründe dein Reich und gehe auf Expansionstour. (Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 6 Euro)

PLUS 10:10 Platz 6: Civilization 5 - »Das war zur Ankündigung absolut merkwürdig« - Die zehn besten Strategiespiele

Slime Rancher 2 : In diesem bunten 3D-Spiel züchtet ihr Schleime. Das macht viel Spaß, auch wenn es zunächst nicht so klingen mag. ( Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 20 Euro)

: In diesem bunten 3D-Spiel züchtet ihr Schleime. Das macht viel Spaß, auch wenn es zunächst nicht so klingen mag. ( um 20 Prozent reduziert auf 20 Euro) Stray: Ein Katzenabenteuer in einer wunderschön designten Welt im Cyberpunk-Stil. (Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 22 Euro)

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Superliminal : Ein surreales 3D-Puzzelspiel in der Ego-Perspektive. Fordere deine Tiefenwahrnehmung heraus. ( Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 8 Euro)

: Ein surreales 3D-Puzzelspiel in der Ego-Perspektive. Fordere deine Tiefenwahrnehmung heraus. ( um 50 Prozent reduziert auf 8 Euro) Tiny Tina’s Wonderlands: Das lebendig gewordene Pen and Paper im Borderlands-Universum. Erledigt eure Gegner: Wenn nicht mit Zaubern, dann mit der Pumpgun. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro)

Das waren euch noch nicht genug Angebote? Dann schaut doch mal in diesem Artikel vorbei. Dort stellen wir euch weitere interessante Spiele aus dem aktuellen Steam-Sale vor:

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern.

Seid ihr euch nicht sicher, ob ihr euer Geld vielleicht lieber für kommende neue Spiele sparen solltet? Ja, welche Titel kommen denn überhaupt dieses Jahr noch raus? Die Antwort dazu bekommt ihr in unserem Hub zu den wichtigsten Spiele-Releases 2023.

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt und gespielt? Was haltet ihr von Borderlands 3? Oder ist euch das Spin-Off Tiny Tina's Wonderlands lieber? Schreibt's in die Kommentare!