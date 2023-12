Kostenlos bei Epic: Jetzt gibt's eine gefeierte Godzilla-Zerstörungsorgie und mehr geschenkt

Godzilla ist nur eines der Riesenmonster, die euch in Gigabash erwarten.

Es ist wieder so weit: Beim Epic Store könnt ihr euch eine Woche lang neue Gratis-Spiele sichern, sofern ihr einen Account besitzt. Dieses Mal wartet der Store mit Gigabash auf, wo drin ihr allein oder mit Freunden Städte in Schutt und Asche legen dürft. Und obendrein lädt euch das MOBA Predecessor ein, euch in rasante Gruppenkämpfe zu stürzen. Wir stellen euch die Spiele kurz und bündig vor.

Gigabash

0:34 In Gigabash kämpft ihr als Urzeitviech gegen die Menschheit und andere Monster(-Spieler)

Genre: Action-Kampfspiel | Release: 4. August 2022 | Entwickler: Passion Republic Games Zum kostenlosen Spiel

Stören euch Städte? Wenn ja, dann ist Gigabash eure Chance, den Frust ob dieser Betonwüsten der Menschheit zu kanalisieren. Denn in dem Action-Spiel plättet ihr mit gewaltigen Monstern, wie einer gigantischen Blume oder dem legendären Godzilla ganze Landstriche. Allerdings kommen euch dabei andere Urwesen in die Quere. Ihr bekommt also abseits der Zerstörung auch noch einen Mehrspielerbrawler inmitten der Ruinen geboten.

Für wen geeignet? Jeder, der simple, grafisch opulente Action mag und vielleicht sogar Fan von Godzilla ist oder wie gesagt eine Abneigung gegen Gebäude hat, sollte sich das Epic-Geschenk nicht entgehen lassen. Die Steam-Community ist auf alle Fälle begeistert: Rund 900 Rezensionen landen in 92 Prozent der Fälle bei einem Daumen hoch .

Predecessor

Genre: MOBA | Release: 1. Dezember 2022 | Entwickler: Omeda Studios Zum kostenlosen Spiel

In dem Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel wählt ihr einen von zehn Helden und kämpft auf unterschiedlichen Karten um die Vorherrschaft. Grafisch weiß das Spiel zu gefallen und auch sonst erwarten euch abwechslungsreiche Charaktere, die jeweils eigene Stärken, Schwächen und Fähigkeiten in die Arenakämpfe mitbringen.

Für wen geeignet? Wer auf der Suche nach einem neuen MOBA-Erlebnis ist, sollte hier einmal reinschauen. Es ist kein auf Steam gefeierter, aber doch ordentlich bewerteter Titel, mit seinen knapp 79 Prozent positiv bei etwa 6000 Rezensionen. Das Spiel hält sich zudem bei einer recht stabilen Spielerbasis von täglich um die 1000. Für ein paar flotte Matches nach Feierabend also gut geeignet.

Wie gefallen euch diese Woche die Geschenke im Epic Games Store? Könnt ihr euch für die Zerstörungsorgie oder das MOBA erwärmen? Habt ihr vielleicht eines der Spiele selbst schon gespielt und könnt es empfehlen? Oder geht ihr dieses Mal freiwillig vollkommen leer aus, da für euch nichts davon taugt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!