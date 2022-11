Kostenlos bei Epic: Diese Woche gibt es ein großartiges Echtzeit-Strategiespiel gratis

Schon wieder ist eine Woche rum und der Epic Store verschenkt neue Spiele. Diese Woche dürfen sich Taktik- und Abenteuer-Fans freuen. Für wen sich die neuen kostenlosen Spiele genau lohnen, erklären wir euch hier. Wenn ihr aber gleich weiter zur Gratisaktion wollt, dann halten wir euch nicht auf:

Nun aber weiter zu den kostenlosen Spielen:

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Genre: Echtzeit-Taktik | Entwickler: Mimimi Games | Release: 6. Dezember 2016 Zum kostenlosen Spiel

Shadow Tactics: Blades of the Shogun ist nicht nur ein Spiel mit außergewöhnlich langem Namen, sondern auch ein großartiges Echtzeit-Taktikspiel. Im Japan des Jahres 1615 führt ihr ein Team aus fünf Kriegern an, das die Feinde des Shoguns bekämpfen soll. In den Missionen müsst ihr euch geschickt an den Sichtkegeln von Wachen vorbeischleichen, und die Fähigkeiten eurer Ninja und Samurai nutzen um unbemerkt zu bleiben und einzelne Gegner auszuschalten. Quasi Commandos im antiken Japan.

Warum wir die Entwickler des Spiels gut kennen und welche Rolle GameStar für Entwicklerstudios spielt, erfahrt ihr übrigens im Podcast:

Für wen geeignet? Wenn euch Titel wie Commandos oder Desperados etwas sagen, dann solltet ihr Shadow Tactics unbedingt eine Chance geben, denn es ist eine konsequente Weiterentwicklung alter Stealth-Taktikspiele.

Auch, wenn ihr mit dem Genre bisher nichts zu tun hattet, aber euch das japanische Setting gefällt oder ihr eine Herausforderung sucht, ist das Spiel einen Blick wert. So erfordert jedes eurer Teams unterschiedliche Spielweisen, außerdem könnt ihr Probleme auf verschiedene Arten lösen und etwa fast gewaltfrei vorgehen. Beachtet allerdings, dass nur englische und japanische Sprachausgabe verfügbar ist und ihr nur die Untertitel auf Deutsch schalten könnt. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test.

Alba - A Wildlife Adventure

Genre: Adventure | Entwickler: ustwo games | Release: 11. Dezember 2021 Zum kostenlosen Spiel

Ihr braucht dringend einen erholsamen Inselurlaub? In Alba erkundet ihr als kleines Mädchen die fiktive spanische Insel Secarral, wandert über deren Hügel und beobachtet die zahlreichen Pflanzen und Tiere. Die Vielfalt der Insel wird jedoch durch die Umweltzerstörung gieriger Unternehmen bedroht, weshalb ihr eine Bewegung gründet, die dieses Paradies erhalten soll.

Für wen geeignet? Wenn ihr ein entspannendes Spiel für zwischendurch sucht und auf bombastische Action oder Zeitdruck verzichten wollt, solltet ihr Alba eine Chance geben. Viel Zeit müsst ihr für den Titel auch nicht aufwenden, er ist innerhalb weniger Stunden durchgespielt und gehört für uns zu den besten kurzen Open-World-Spielen:

Die meiste Zeit werdet ihr in Alba damit verbringen, die Tierwelt der Insel zu dokumentieren und katalogisieren, Strände von Müll zu befreien und in Not geratenen Tieren zu helfen.

Ist diese Woche auch etwas für euch bei den kostenlosen Spielen dabei? Welchen der beiden Titel werdet ihr ausprobieren? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!