Neu bei Steam: Eine Woche voller Aufbaustrategie, Zombies und Fußball

Diese Woche steht natürlich ganz im Zeichen von Kratos. Am 9. November zückt der Kriegsgott im ausgezeichneten God of War: Ragnarok wieder seine Axt - erstmal jedoch nur auf den Playstation-Konsolen. Ziemlich bitter für PC-Spieler, ich weiß. Wir müssen aber trotzdem nicht verzagen!

Im Schatten von God of War haben nämlich Steam und Co. ebenso ein paar kleinere und größere Release-Highlights zu bieten. So bekommen beispielsweise der Civ-Konkurrent Humankind und das Zombie-Spiel Dying Light 2 umfangreiche Erweiterungen spendiert. Gleichzeitig schlagen ein paar kleinere, aber deswegen nicht weniger spannende Aufbaustrategie-Titel auf.

Wir klären euch in dieser Übersicht über die spannendsten Releases der Woche für den PC unter anderem bei Steam auf. Falls ihr trotzdem nicht drumherum kommt, God of War: Ragnarok eure vollständige Aufmerksamkeit zu widmen, können wir euch ebenfalls weiterhelfen. Werft doch einfach mal einen Blick in unseren ausführlichen GameStar-Test:

158 36 God of War Ragnarök im Test Genau wegen solcher Spiele lieben wir unser Hobby

Die Release-Highlights der Woche

Genre: Sport-Simulation | Entwickler: Sports Interactive | Veröffentlichung: 8. November 2022

Ihr mögt Fußball und wollt nicht unbedingt persönlich auf dem (virtuellen) Rasen kicken? Dann lasst das ganz einfach andere für euch machen. Der Football Manager hält, was der Name verspricht: Ihr werdet Trainer und Manager eures Lieblingsclubs, kümmert euch um die Finanzen und Transfers und bereitet euer Team darauf vor, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Darum geht’s doch im Fußball, richtig?

Seid jedoch gewarnt: Im direkten Vergleich mit seinen Vorgängern hat sich beim Football Manager 2023 wirklich wenig getan. Neue Features und großartige Verbesserungen lassen sich an der Hand abzählen und Fans bekommen eben viel mehr von dem, was sie bereits kennen (und lieben). Das macht den Football Manager 2023 nicht automatisch zum schlechten Spiel, enttäuscht hat uns dieser Umstand aber trotzdem.

Unser Fußball-Experte Dennis ist deswegen auch der Meinung, dass sich die Entwickler von Sports Interactive genau die falsche Idee von FIFA ausgeliehen hat. Mehr erfahrt ihr in seinem umfangreichen Test zum Football Manager 2023:

24 9 Football Manager 2023 im Test Eine hervorragende Fußballsimulation, die uns enttäuscht

Humankind - Together We Rule

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: Amplitude Studios | Veröffentlichung: 9. November 2022

Humankind ist schon jetzt ein ziemlich gutes Aufbaustrategiespiel und ein nicht zu unterschätzender Konkurrent für die Civilization-Reihe, wie Michael Graf bereits in seinem ausführlichen Test feststellen durfte. Wie für das Genre nicht unüblich führen wir in Humankind eine menschliche Fraktion von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Diplomatie, Forschung, Kriegsführung und vor allem der Ausbau von Städten spielen dabei eine zentrale Rolle.

Mit Together We Rule erscheint jetzt die erste große Erweiterung für Humankind. Dabei wird unter anderem die Diplomatie immer wichtiger und beispielsweise mit Agenten um einen neuen Einheitentyp erweitert. Friedliebende Spieler sollen insgesamt mehr Optionen bekommen, um die eigene Fraktion zum Sieg und an das Ende der Menschheitsgeschichte zu führen.

Ebenso bringt Together We Rule ganze sechs neue Völker, wie zum Beispiel den Sumerern, den Han Chinesen, Bulgaren, Schweizern, Schotten und Singapurern. Auch sechs neue Weltwunder wie der Palast von Versailles und die Chocolate Hills werden mit dem Addon Humankind hinzugefügt.

Einen Überblick über die neuen Features und Verbesserungen bekommt ihr im offiziellen Trailer der Entwickler von Humankind: Together We Rule:

6:47 6 Minuten im ersten Addon zu Humankind: Seht alle neuen Features in Aktion

Alle wichtigen Releases der Woche

Montag, 7. November

Astro Colony: In diesem kleinen, aber vielversprechend wirkenden Aufbaustrategie-Titel dreht sich alles um die Entwicklung einer Weltraum-Kolonie, wo ihr euch um die Bedürfnisse von deren Bewohnern kümmert. Astro Colony startet diese Woche erstmal in den Early Access.

The Unliving: Ein Rollenspiel mit Roguelite-Elementen, in dem ihr die Toten für euch kämpfen lässt. Als böser Nekromant dürft ihr Städte in Schutt und Asche legen, während gefallene Gegner eure Armee nur weiter verstärken.

Dienstag, 8. November

Football Manager 2023: Ihr seid Trainer und Manager und führt eure Lieblingsmannschaft zum Sieg. Der neueste Teil der Reihe ist gelungen, bietet aber wenig Neues.

Sonic Frontiers: Sonic meldet sich (mal wieder) zurück. Diesmal gibt’s offene Spielgebiete und sogar Rollenspiel-Elemente mitsamt Skilltree. Ob der blaue Igel sein neuestes Rennen für sich entscheidet, muss sich aber erstmal zeigen.

Land of the Vikings: Städte-Aufbauspiele um und mit Wikingern kann es (offensichtlich) nicht genug geben. Diese Woche startet ein weiterer Vertreter des Genres in den Early Access.

Cobra Kai 2: Dojos Rising: Dimi wäre traurig, würden wir diesen Release nicht in unserer Liste erwähnen. Basierend auf der gleichnamigen Netflix-Serie erscheint ein weiterer Cobra Kai-Prügler bei Steam.

Mittwoch, 9. November

Humankind - Together We Rule: Die erste große Erweiterung für den Civ-Konkurrenten und Aufbaustrategie-Titel, die viele Verbesserungen, aber auch viele neue Features bringt.

God of War: Ragnarok: Nein, das neueste Abenteuer von Kratos und Atreus ist erstmal nicht für den PC verfügbar. Trotzdem wollten wir den Release des Playstation-Hits an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Unser Test-Video gibt's übrigens hier:

14:48 God of War Ragnarök - Unser spoilerfreies Testvideo zum Action-Adventure-Meisterwerk

Donnerstag, 10. November

Among Us VR: Über Among Us müssen wir wahrscheinlich nicht zu viele Worte verlieren. Jetzt lässt sich das kurzweilige Party-Spiel auch in Virtual Reality spielen - und das Konzept sieht überraschend vielversprechend aus.

Dying Light 2 - Bloody Ties: Das Parkour-Spiel mit Open World bekommt seinen erste große Erweiterung. Die Story dreht sich um ein Turnier um Leben und Tod, in das Protagonist Aiden hineingezogen wird. Neben neuen Quests gibt’s ein bisher unbekanntes Gebiet, sowie neue Waffen und Ausrüstung.

Common’Hood: Noch ein Aufbau-Spiel. Bei Common’Hood dreht sich alles um das Errichten eines neues Zuhauses für euch und eure Familie. Dafür müssen Materialen gesammelt, Nahrung angebaut und Technologien erforscht werden.

City Bus Manager: Der City Bus Manager kommt mit einer weniger realistisch anmutenden Grafik als andere Vertreter des Genres daher, will aber seinen Konkurrenzen in Sachen Umfang in Nichts nachstehen. Bus fahren geht in einigen bekannten Städten von Europa über Amerika bis Asien.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten? Was für Spielen fiebert ihr im November 2022 entgegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!