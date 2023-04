Kostenlos bei Epic: Für wen lohnen sich die beiden neuen Gratis-Spiele?

Diese Woche bekommt ihr viel Action im Epic Store geboten.

Die Woche ist schon wieder fast vorbei und es wird Zeit für neue Gratis-Spiele vom Epic Store. Diese Woche könnt ihr sogar zwei Titel abholen und für immer behalten. Euch erwarten chaotische Mittelalterschlachten und blutige Kämpfe gegen Urzeitgiganten. Wir stellen euch die Spiele kurz vor!

Wie immer gilt: Wenn die Epic-Spiele nichts für euch sind, könnt ihr euch bei Bedarf stattdessen im aktuellen Steam-Sale umschauen. Wir haben einige Angebote herausgesucht.

Mordhau

5:42 Testvideo zu Mordhau - Ritter-Quatsch für Chaos-Fans

Genre: Action | Releasejahr: 2019 | Entwickler: Triternion Zum kostenlosen Spiel

Habt ihr schon einmal Chivalry gespielt? Dann wisst ihr genau, was mit Mordhau auf euch zukommt. Falls nicht, dann beschreibt unser Testvideo mit Battlefield im Mittelalter das Spiel ziemlich treffend. Hier landet ihr nämlich in chaotischen und brutalen Multiplayer-Schlachten mit bis zu 64 Spielerinnen und Spielern, die mit Schwert, Axt und Bogen ausgefochten werden.

Mordhau bietet eine solide Auswahl an Maps, zahlreiche einfach freizuschaltende Waffen, und blutige Kämpfe, bei denen das perfekte Zuschlagen und Blocken von höchster Bedeutung ist. Ihr könnt auch im Duellmodus gegen einzelne Kontrahenten, oder in kooperativen Modi gegen die KI antreten.

Für wen geeignet? Wem bereits Chivalry gefiel oder seine Fechtkünste im Kampf gegen Menschen statt NPCs beweisen will, der könnte auch hier seine Freude haben. Ihr solltet jedoch wissen, dass Mordhau sich nicht besonders ernst nimmt und ihr keine realistische Schlachtensimulation erwarten solltet. Steam-Reviews warnen außerdem teilweise vor einer toxischen Community.

Second Extinction

16:52 Second Extinction: 16 Minuten reines Gameplay aus dem Koop-Shooter

Genre: Koop-Shooter | Releasejahr: 2020 (Early Access) | Entwickler: Systemic Reaction Zum kostenlosen Spiel

Euch sind Schwerter zu primitiv und ihr wollt lieber Waffen mit mehr Wumms? Die bekommt ihr in Second Extinction, und werdet sie auch brauchen. Denn hier legt ihr euch nicht mit lustigen Rittersleuten, sondern im Koop mit blutrünstigen Urzeitbestien an. Ihr wählt zwischen einer Handvoll Helden und Waffen, schnappt euch ein bis zwei Mitspieler und Mitspielerinnen und losgeht die Jagd.

Vom Raptor bis zum T-Rex läuft euch hier so einiges an Dinosauriern vor die großkalibrige Flinte und wird zu (Dino) Chicken-Nuggets zerlegt. Die spaßigen Kämpfe lobten wir schon im ersten Early-Access-Test, abseits davon gibt es aber nicht viel zu entdecken. Eine Story könnt ihr etwa nicht erleben.

Für wen geeignet? Second Extinction ist laut Entwicklern für den Koop ausgelegt und für Einzelspieler ziemlich schwierig. Ihr solltet also Dino-begeisterte Freundinnen und Freunde mitbringen. Das Spiel hängt außerdem schon länger im Early Access fest und bekam seit Anfang des letzten Jahres kein größeres Update mehr. Ob und wann es einen endgültigen Release gibt, ist fragwürdig.

Gefällt euch einer der beiden Titel? Könnt ihr vielleicht Mordhau oder Second Extinction empfehlen, oder davon abraten? Schreibt es gerne in die Kommentare!