Kostenlos bei Epic: Jetzt könnt ihr den Nachfolger eines Jump+Run-Hits abholen - für wen lohnt er sich

In Super Meat Boy Forever muss unser Held sein entführtes Kind retten, und sich erneut mit Dr. Fetus anlegen.

Jede Woche wird im Epic Store eines oder mehrere Spiele verschenkt. Diese Woche könnt ihr euch den Plattformer Super Meat Boy Forever abholen, die einzige Voraussetzung ist wie immer ein Epic-Konto. Doch für wen ist das Spiel überhaupt geeignet? Wir stellen euch den Titel kurz vor.

Was ist Super Meat Boy Forever?

1:15 Super Meat Boy Forever: Der Nachfolger des beliebten Plattformes im Gameplay-Trailer

Genre: Jump&Run

Jump&Run Release: Dezember 2020 (Switch, PC) / April 2021 (PS4, Xbox One) / April 2023 (iOS, Android) Zum kostenlosen Spiel

Der Plattformer ist in vielerlei Hinsicht ein direkter Nachfolger von Super Meat Boy. Als der namensgebende Held und seine Freundin Bandage Girl lauft, springt, tretet und prügelt ihr euch durch herausfordernde Level mit tödlichen Fallen. Ziel ist es, euer entführtes Kind Nugget vor dem bösen Dr. Fetus zu retten.

Allerdings gibt es auch zwei maßgebliche Änderungen gegenüber dem Vorgänger. Zum einen rennt ihr in Super Meat Boy Forever automatisch, anstatt euren Charakter vollkommen frei zu steuern. Zum anderen werden die Level zufällig aus tausenden vorgefertigten Level-Abschnitten generiert. So soll sich das Spiel bei jedem Durchgang anders anfühlen.

Umstrittener Nachfolger

Für wen ist das Spiel also geeignet? Seid ihr ein Fan von Super Meat Boy, oder spielt gern Plattformer, dann schadet es nicht, das Spiel kostenlos mitzunehmen. Allerdings gefallen die Neuerungen nicht jedem.

Super Meat Boy Forever ist nämlich deutlich unbeliebter als der Vorgänger: Auf Steam kommt das Spiel nur auf 56 Prozent positive Bewertungen, während Super Meat Boy bei 94 Prozent steht. Vor allem das automatische Laufen sorgt für viel Kritik, einige der Fans sind der Meinung, dass sich das Spiel deshalb anfühle, als sei es nur für Mobilgeräte entwickelt worden.

Habt ihr Lust, den Nachfolger von Super Meat Boy einmal auszuprobieren, oder ist das Spiel nichts für euch? In diesem Fall braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, denn es gibt ja noch viele andere Spiele zu entdecken. Welche Neuerscheinungen im März warten, zeigt euch Fritz in seiner Monatsvorschau. Und wie riesig die Erweiterung von Elden Ring wird, erfahrt ihr in unserer exklusiven Preview.