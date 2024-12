Kostenlos bei Epic: Bis zum Jahresende jeden Tag ein Spiel geschenkt, den Anfang macht ein Vampir-Megahit

Über die Feiertage bekommt ihr jede Menge Spiele bei Epic geschenkt.

Es ist Zeit für den spätesten Adventskalender des Jahres! Okay, fairerweise nennt sich Epics Aktion streng genommen nicht selbst so, aber der Begriff hat sich nun mal eingebürgert. Jedes Jahr in der zweiten Dezemberhälfte verschenkt Epic täglich ein anderes Spiel. Darunter sind oft auch einige ziemlich große Titel!

Wir halten euch jeden Tag über das aktuelle Angebot auf dem Laufenden! Merkt euch am besten schon mal vor, dass ihr immer bis 17 Uhr Zeit habt – dann wechselt das Gratisspiel.

Den Anfang macht ein echter Steam-Hit: Vampire Survivors. Das Action-Roguelike hat hunderttausende positive Nutzer-Reviews und starke internationale Reviews gesammelt. Völlig zu Recht, mehr dazu lest ihr unten!

Vampire Survivors

2:18 Vampire Survivors - So hätte der Trailer ausgesehen, wenn der Steam-Hit 1997 erschienen wäre

Genre : Action / Roguelike

: Action / Roguelike Entwickler : Poncle

: Poncle Release : 20. Oktober 2022

: 20. Oktober 2022 Wird verschenkt bis: 20. Dezember, 17 Uhr

Simple Grafik steht einem durchschlagenden Erfolg nicht im Weg, solange das Gameplay nur genug Spaß macht. Vampire Survivors ist der beste Beweis dafür: Die Pixel-Level gewinnen keinen Schönheitspreis, aber das ist wirklich völlig egal.

Eure Aufgabe: Bis zum Morgengrauen gegen Wellen von Gegnern überleben. Simples Prinzip, das das Roguelike meisterhaft verfeinert: Euch stehen verschiedenste Charaktere, Waffen und Upgrades zur Verfügung, mit denen ihr eine spektakuläre Bullet Hell entfesselt. Das spielt sich angenehm fordernd bis brutal schwierig, je nachdem, wie weit ihr kommt.

Eine Runde dauert circa 30 Minuten. Damit eignet sich Vampire Survivors perfekt zum Daddeln zwischen Blockbustern, wie wir auch in unserem Test festgestellt haben. Schadet definitiv niemandem, dieses beliebte Indie-Juwel in der Bibliothek zu haben! Allerdings kostet es normalerweise auch nur 5 Euro, also droht kein Weltuntergang, wenn ihr die Aktion verpasst.

Schaut morgen wieder vorbei, um Infos und Trailer zum aktuellen kostenlosen Titel zu bekommen!

Die Epic-Gratisaktion läuft bis zum Jahresende, am letzten Tag wird dann üblicherweise ein besonders großes Spiel verschenkt. 2023 war der krönende Abschluss Marvel’s Guardians of the Galaxy. Was vermutet ihr diesmal als finales Spielegeschenk?