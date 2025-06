Bei Epic gibt's jetzt für 0 Euro ein cleveres Management-Spiel, das auf Steam mit Lob überschüttet wird

Bei Epic bekommt ihr aktuell Two Point Hospital geschenkt.

Epic Games verschenkt diese Woche nur ein Spiel, dafür ist das aber ziemlich gut. In Two Point Hospital baut und managt ihr euer eigenes Krankenhaus. Das Wichtigste sind natürlich die Kunden und ihr Geld - nein natürlich die Patienten und ihre Gesundheit.

Two Point Hospital

5:26 Test-Video: Two Point Hospital - So reanimiert man einen Klassiker!

In diesem Management-Spiel mit viel britischem Humor kümmert ihr euch um euer eigenes Krankenhaus und sorgt dafür, dass es wirtschaftlich rund läuft,

In vorgefertigten Grundrissen baut ihr Räume wie Apotheken, Praxen, Operations- und Behandlungszimmer und stattet diese dann mit allerlei medizinischen Gerätschaften, Möbeln und Dekorationen aus.

Außerdem müsst ihr entsprechendes Personal einstellen. Pfleger kümmern sich um Patientenversorgung, Ärzte um die Diagnosen und Hausmeister reparieren Geräte und schrubben die Flure. Beim Einstellungsverfahren müsst ihr natürlich auf die richtigen Qualifikationen für den Job achten, aber auch auf die Gehaltsvorstellungen des Bewerbers.

Normale Krankheit gibt es in Two Point Hospital jedoch nicht und ebenso albern wie die Gebrechen der Patienten sind auch die Behandlungsmethoden. Topfschmerzen werden mit einem großen Magneten geheilt und Clowns mit Narzissmus werden im Deprimator wieder gesund.

Euer Ziel ist es, ein möglichst profitables Krankenhaus zu errichten, das so effektiv genug ist, um möglichst viele Patienten in kurzer Zeit zu behandeln. Dadurch verdient ihr Sterne, mit denen ihr neue Level freischaltet, in denen das ganze Spiel von vorn beginnt.

In den neuen Krankenhäusern warten dann noch mehr ausgefallene Krankheiten auf euch, auf deren Behandlung ihr euch einstellen müsst.

Im GameStar-Test gab es für Two Point Hospital eine Wertung von 80. Auf Steam liegt das verrückte Management-Spiel bei beeindruckenden 92 Prozent positiven Nutzer-Reviews.

Two Point Hospital eignet sich vor allem für Fans von entspannten Management-Sims mit einer guten Prise Humor. Dem knuffigen Comic-Look solltet ihr ebenfalls etwas abgewinnen können. Wie immer habt ihr genau eine Woche Zeit, also bis zum 12. Juni 2025 um 17:00 Uhr, um euch das Spiel kostenlos auf Epic Games zu sichern.