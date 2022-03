Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt’s 3 Spiele gratis

Halleluja, endlich Wochenende! Wenn das nicht schon Grund genug zur Freude ist, dürfte euch spätestens beim Lesen dieses Artikels die Buchse aufgehen – denn auf Steam und Epic gibt’s diesmal drei kostenlose Spiele. Und die sind sogar alle richtig gut! Wie immer gilt: Teilweise könnt ihr die Spiele für immer gratis behalten, andere sind nur für wenige Tage umsonst spielbar.

Update vom 18. März: In diesem Artikel stand ursprünglich, dass Hell Let Loose dieses Wochenende kostenlos spielbar sein wird. Richtig ist, dass ihr Rainbow Six Siege spielen könnt. Sorry!

Highlight der Woche: Chivalry 2

Genre: Action | Entwickler: Torn Banner Studios | Release: 8. Juni 2021 | Kostenlos spielbar bis: 21. März, 15 Uhr

Chivalry 2 fliegt seit seinem Release im Juni 2021 ein wenig unter dem Radar. Die mittelalterliche Prügelei mit Rittern und Fußknechten ist nämlich bis heute lediglich exklusiv im Epic Store verfügbar. Und genau da könnt ihr das wirklich launige Multiplayer-Spektakel bis Montag kostenlos ausprobieren.

Falls ihr noch nie von Chivalry 2 gehört habt: In diesem Multiplayer-Actionspiel kämpft ihr in riesigen und überaus chaotischen Mittelalterschlachten. Ihr könnt euch hier zwar auch als Bogen- oder Armbrustschütze versuchen, den meisten Spaß findet ihr aber im Nahkampf.

Das durchaus taktische Kampfsystem funktioniert dabei nach dem altbekannten Prinzip einfach zu lernen, schwer zu meistern : Natürlich könnt ihr auch mit dem wilden Herumschwingen eurer Streitaxt den ein oder anderen Feind um einen Kopf kürzer machen. Echte Profis setzen aber auf gezielte Schläge, kontern und parieren Angriffe ihre Gegner und weichen mit perfektem Timing aus.

Allzu viel Realismus sollten Mittelalter-Fans aber nicht von Chivalry 2 erwarten, denn hier steht der kurzweilige Spaß definitiv im Vordergrund. Spielercharaktere brüllen ihre Kampfschreie übers Schlachtfeld, Gliedmaßen fliegen durch die Luft und gelegentlich hauen sich die Kontrahenten auch mit Fischen und anderen Fressalien auf die Ritterrübe.

So bekommt ihr Chivalry 2: Besucht einfach die Shop-Seite von Chivalry 2 im Epic Games Store und kauft dort die „Chivalry 2 – kostenloses Probewochenende“-Edition.

Auch wenn Blut und Morde im Vordergrund stehen: Mit dem richtigen Mindset kann Chivalry 2 sogar zu einem richtig guten Rollenspiel, findet Fabiano:

Weitere kostenlose Spiele

Rainbow Six Siege: Mal wieder könnt ihr den Multiplayer-Shooter-Dauerbrenner Rainbow Six auf der Ubisoft Plattform Connect oder im Epic Games Store kostenlos spielen. Hier geht's deutlich taktischer zu als in Chivalry 2: In Fünf-gegen-Fünf-Partien müsst ihr Geiseln befreien, Bomben legen oder einfach das komplette feindliche Team ausschalten. Gezielte Zerstörung von Wänden auf den zahlreichen Maps sorgt dabei für viele Optionen bei der Herangehensweise.

Kostenlos spielbar bis: 24. März, 20 Uhr

In Sound Mind: Ein echter Horror-Geheimtipp mit einer spannenden Idee: In jedem neuen Abschnitt erwartet euch nicht nur eine neue Geschichte, sondern auch eine eigene Spielmechanik. Wer so kurz vor dem Frühlingsanfang keine Lust auf Gruseln hat, kann mit dem Spielen auch bis Halloween warten – In Sound Mind könnt ihr euch nämlich dauerhaft sichern.

Kostenlos abholbar bis: 24. März, 16 Uhr

Noch mehr kostenlose Spiele

Wenn euch keines der Spiele gefällt oder ihr von kostenlosen PC-Spielen einfach nicht genug bekommen könnt: Amazon Prime verschenkt auch im März wieder einige richtig gute Spiele an alle Abonnenten, darunter auch das Aufbauspiel Surving Mars.