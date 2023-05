Kostenlos bei Steam + Epic: Am Wochenende gibt es Gratis-Spiele für Strategie- und Racing-Fans

Crusader Kings 3 oder Men of War 2? Strategie-Fans haben am Wochenende die Wahl.

Ihr wollt das Wochenende nutzen, um mal wieder ein neues Spiel auszuprobieren? Dann habt ihr auch in den nächsten Tagen wieder eine schöne Auswahl an kostenlosen Titeln, die ihr entweder kurzzeitig ausprobieren, oder für immer behalten könnt. Wir stellen euch alle Gratis-Spiele kurz vor.

Highlight der Woche: Crusader Kings 3

15:29 Crusader Kings 3 im Test - Wenn ihr noch nie Paradox gespielt habt - tut es jetzt!

Genre: Globalstrategie | Releasejahr: 2020 | Kostenlos spielen bis: 15. Mai Zum kostenlosen Spiel

Crusader Kings 3 lässt euch eine Adelsfamilie durch die Wirren des Mittelalters führen. Im Globalstrategiespiel müsst ihr euer strategisches Können auf vielen Ebenen beweisen, um erfolgreich zu sein: Diplomatisches Geschick ist ebenso wichtig wie die Kriegsführung. Manchmal müsst ihr Stärke zeigen, in anderen Fällen bringen euch Verschwörungen und Intrigen weiter. Deshalb passt auch eine Game of Thrones Mod perfekt ins Spiel.

Crusader Kings ist dafür bekannt, hervorragende und unvorhersehbare Geschichten zu erzählen. Denn alle Charaktere verfügen über bestimmte Eigenschaften, die von ihren Eltern, Lehrern und Freunden beeinflusst werden können. Erzieht ihr eure Nachfolger gut, werden sie vielleicht zum perfekten Erben des Reiches, oder sie drohen, mit ihrem Ungeschick alles zu zerstören was ihr aufgebaut habt. Wenn ihr euch unsicher seid, ob das etwas für euch ist, lest am besten unseren Test.

Weitere kostenlose Spiele

Men of War 2

20:01 20 Minuten Men of War 2: Entwickler der Weltkriegstaktik enthüllen massig Gameplay

Genre: Echtzeitstrategie | Releasejahr: 2023 | Kostenlos spielen bis: 15. Mai Zum kostenlosen Spiel

Das Echtzeit-Strategiespiel Men of War 2 wirkt auf den ersten Blick wie ein Company of Heroes. Ihr kämpft mit Armeen des Zweiten Weltkriegs und befehligt in der Singleplayer-Kampagne und im Multiplayer Infanterie-Einheiten, Panzer und Flugzeuge auf dem Schlachtfeld. Men of War 2 setzt jedoch verstärkt auf eine historisch genaue Darstellung von Waffen und Fahrzeugen.

Der Titel erscheint im Verlauf des Jahres, aktuell könnt ihr an einer kostenlosen Beta teilnehmen. Dazu müsst ihr auf der Steam-Seite lediglich auf Zugriff anfordern klicken, und könnt das Spiel dann sofort herunterladen.

Hotshot Racing

4:23 Hotshot Racing - Hier setzen die Rennspiel-Experten auf Retro-Vibes - Hier setzen die Rennspiel-Experten auf Retro-Vibes

Genre: Rennspiel | Releasejahr: 2020 | Abholen und für immer behalten bis: 17. Mai Zum kostenlosen Spiel

Hotshot Racing ist ein Arcade-Rennspiel, das den Polygonen-Look der 90er-Jahre imitiert. Ihr fahrt auf insgesamt 16 verschiedenen Strecken und könnt dabei mehrere Spielmodi auswählen, wie etwa Zeitfahren, Grand Prix oder Räuber und Gendarm . Wer gegen andere Spielerinnen und Spieler antreten möchte, kann entweder den lokalen Splitscreen-Modus nutzen oder Online Rennen mit bis zu acht Kontrahenten austragen.

Hotshot Racing wird im Fanatical-Store als Steam-Key verschenkt. Um das Spiel zu bekommen, müsst ihr euch für den Newsletter anmelden und auf der Seite registrieren.

Die Sims 4 Der gewagte Lebensstil-Bundle

14:42 Die Sims 4 - Die besten Erweiterungen, Mods, Tipps & Tricks

Genre: Lebenssimulation | Releasejahr: 2015-2021 | Abholen und für immer behalten bis: 18. Mai Zum kostenlosen Spiel

Kein ganzes Spiel, aber das ist sowieso kostenlos: Im Epic Games Store könnt ihr euch gerade ein Bundle aus mehreren Erweiterungen für Die Sims 4 sichern. In Dschungel-Abenteuer besucht ihr das Dorf Selvadorada und erkundet den umliegenden Dschungel. Das Addon Luxus-Party-Accessoires gibt euch genau das: Schicke Kleidung und Einrichtungsgegenstände für eure nächste Feier. Und Fashion Street-Set lässt euch in stylische, von indischer Mode inspirierte Klamotten schlüpfen.

Wie ihr die Erweiterungen auch in der EA App freischaltet, erklären wir hier.

Gunsmith Simulator: Prologue

Waffen abfeuern könnt ihr in jedem Shooter. Der Gunsmith Simulator lässt euch aber zum Bastler werden: Ihr repariert, modifiziert und baut verschiedenste Schießeisen in eurer Werkstatt. Seit einigen Tagen ist eine Demo-Version des Spiels auf Steam verfügbar, und kann sich über viele gute Bewertungen freuen. Das Spiel stammt übrigens vom berüchtigten Publisher Playway, über den wir im Podcast sprechen.

Kostenloser Spider-Man Comic

Okay, ein Comic ist nun wirklich nicht dasselbe wie ein Spiel, aber es geht um den offiziellen Prequel-Comic zu Marvel's Spider-Man 2, dem für 2023 angekündigten Nachfolger der äußerst erfolgreichen Spider-Man-Spiele. Ihr könnt die komplette Geschichte in eurem Browser lesen:

Ist an diesem Wochenende auch ein Spiel (oder Comic) für euch dabei, das ihr unbedingt ausprobieren wollt? Oder findet ihr nichts und arbeitet lieber euren Pile of Shame ab? Vielleicht habt ihr ja einige der Titel schon gespielt und könnt sie anderen empfehlen oder davon abraten? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!