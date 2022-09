Kostenlos bei Steam und Epic: Am langen Wochenende sind 8 Spiele gratis

Schon wieder eine Woche geschafft. Und diesmal lockt für fast alle ein langes Wochenende, am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, ist deutschlandweit Feiertag. Was könnte da passender sein als eine ganze Palette an kostenlosen Spielen?

Schmökert euch gerne durch unsere Liste, die diesmal besonders umfangreich ausfällt: Ganze 8 Titel könnt ihr kostenlos spielen oder sogar gratis dauerhaft behalten. Vom Rennspiel über Shooter bis zur Globalstrategie ist jede Menge geboten!

Highlight der Woche: F1 22

Genre: Rennspiel | Entwickler: Codemasters | Release: 1. Juli 2022 | Kostenlos spielbar bis: 2. Oktober 2022 bei Steam

F1 22 wagt bei der Fahrphysik spürbare Neuerungen, denn auch in der realen Formel 1 hat sich in der Saison 2022 einiges getan. Das neuartige Fahrverhalten hat die Rennsimulation ziemlich gut eingefangen und auch die tolle Atmosphäre hat uns im Test voll überzeugt.

Allerdings müsst ihr auf eine mitreißende Geschichte verzichten und auch die Gesichter der Fahrer sehen alles andere als lebensecht aus. Dafür habt ihr jede Menge zu tun: Karrieremodus, Koop-Rennen zu zweit, Zeitrennen und so weiter beschäftigen euch viele Stunden lang.

Viel Kritik erntet das Spiel schon seit Release für die Echtgeld-Käufe, zu denen sich einige Spieler gedrängt fühlen. Bei Steam steht es vor allem deswegen bei einer mageren »Ausgeglichen«-Wertung. Auch technisch läuft längst nicht immer alles rund - aber da ist das kostenlose Wochenende natürlich bestens geeignet, um zu testen, ob eure Kiste mit F1 22 zurecht kommt.

Noch mehr kostenlose Spiele am Wochenende

Gratis-Spiele zum Behalten

Diesmal bietet euch der Epic Store gleich zwei Spiele an, die ihr kostenlos in eure Bibliothek packen und für immer behalten dürft. Für wen sich die Partyspiel-Sammlung Runbow und die Drohnen-Action The Drone League Racing Simulator eignen, lest ihr hier:

Kostenlos spielbar

Elder Scrolls Online - Firesong Prolog: Das beliebte Tamriel-MMO lässt euch ab sofort in den kommenden DLC Firesong reinspielen. Der erscheint am 1. November 2022 für PC und bringt die neue Insel Galen mit einzigartigen Monstern, Items und Geschichten ins Spiel. Im kostenlosen Prolog geht es um einen mysteriösen Druidenkönig.

Kostenlos spielbar bis: Kein Ende der Aktion bekannt. Ihr startet die Prolog-Quest kostenlos über den Ingame-Shop.

Superhot: In diesem einzigartigen Ego-Shooter läuft die Zeit nur dann, wenn ihr euch bewegt. Das heißt zum Beispiel, alle Kugeln stoppen in der Luft, während ihr euch euer nächstes Manöver überlegt. Wenn ihr euch mal wie richtige Action-Helden fühlen wollt, spielt unbedingt rein.

Kostenlos spielbar bis: 2. Oktober 2022 bei Steam (hier geht’s zum Download)

Need for Speed Heat: Noch mehr Rennvergnügen am Wochenende! Euch erwartet nicht nur eine Story um Straßenrennen und Anarchie, sondern auch rasante Verfolgungsjagden gegen die Polizei und illegale nächtliche Drives. Auch was für Fans der 80er-Neon-Optik.

Kostenlos spielbar bis: 2. Oktober 2022 bei Steam (hier geht’s zum Download). Ist auch dauerhaft ohne Aufpreis im EA Play Abo enthalten.

Hearts of Iron 4: Paradox-Strategie mit Panzern. Wir leiten einen beliebigen Staat durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs, sei es die Schweiz, Costa Rica, Großbritannien oder Deutschland. Setzt auf schlaue Bündnisse oder überwältigende Militärmacht und seht zu, wie sich die alternative Geschichte entfaltet.

Kostenlos spielbar bis: 2. Oktober 2022 bei Steam (hier geht’s zum Download)

Wild Terra 2: New Lands: Kurz vor dem finalen Release (am 10. November) lädt das Survival-MMO zu einem kostenlosen Wochenende ein. Ihr craftet und kämpft euch durch ein brandgefährliches Mittelalter. Achtung, viele Nutzer-Review betonen, dass das Spiel extrem grind-lastig ist. Falls ihr coole Survival-Alternativen sucht:

Kostenlos spielbar bis: Von 30. September bis zum 2.Oktober 2022 (hier geht’s zur Shopseite, Download ist Stand 15:30 Uhr noch nicht freigeschaltet)

Falls ihr auf der Suche nach den besten Spielen seid, die dauerhaft gratis sind, euch aber nicht mit Mikrotransaktionen auf die Nerven gehen - wir haben da genau die richtige Liste mit 41 Spielen parat.