Wieder dreht der Epic Store seine wöchentliche Geschenkrunde: Mit Verdun und Defense Grid: The Awakening gibt es diesmal Gratisspiele für Shooter- und Strategiefreunde.

Zeitlich begrenzte Aktion: Das Angebot gilt vom 22. bis 29. Juli 2021 um jeweils 17:00 Uhr. Wer die Spiele in diesem Zeitraum eintütet, darf sie dauerhaft behalten.

Aber Zeit wächst nicht auf Bäumen: Damit ihr einschätzen könnt, ob einer oder sogar beide Titel euren Geschmack treffen, verschaffen wir euch hier wie gewohnt einen Überblick. Was macht die Spiele aus und wer sollte genauer hinschauen?

Falls diese Woche nichts für euch dabei ist, lohnt sich vielleicht ein Blick auf Prime Gaming. Dort gibt es derzeit zwei große Shooter-Namen als Teil des Amazon-Abonnements:

Verdun

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: M2H, Blackmill Games | Release: 28. April 2015

Verdun ist ein Hardcore-Shooter und spielt im Ersten Weltkrieg. Das Spiel beinhaltet realistische Waffen und Uniformen und dreht sich um die berüchtigte Schlacht von Verdun. Spieler von zwei Fraktionen treten im Grabenkrieg gegeneinander an. Die Teams sind nochmal in Vierergruppen unterteilt, die sich untereinander koordinieren müssen, um in einem der vier Spielmodi zu gewinnen. Unter anderem gibt es ein Tauziehen um Frontlinien sowie einen Verteidigungsmodus. Aber auch Deathmatch ist enthalten, was sich gut zum Üben eignet.

Besonders Spieler, die sich eine möglichst realitätsnahe Spielerfahrung wünschen, könnten in Verdun den richtigen Titel finden. Zudem besteht jetzt vielleicht die beste Chance, um genügend Mitspieler und volle Server zu finden. Auf Steam bleiben die Spielerzahlen im Schnitt im niedrigen dreistelligen Bereich (via Steamcharts.com).

Mehr zum Thema: In unserer Liste besten aktuellen Hardcore-Shooter werdet ihr fündig, unabhängig davon, ob ihr euch für historische, moderne oder frei erfundene Schlachtfelder interessiert:

Defense Grid: The Awakening

Genre: Tower Defense | Entwickler: Hidden Path Entertainment | Release: 8. Dezember 2008

In Defense Grid: The Awakening geht es nach ganz klassischen Tower-Defense-Tugenden zur Sache. Ihr müsst euren Basisturm verteidigen, während Horden von Aliens heranstürmen. Dafür baut ihr Verteidigungsanlagen, Kanonentürme und Flammenwerfer. Je effizienter ihr eure Basis verteidigt, desto mehr Belohnungen winken am Ende.

Defense Grid führt euch dabei durch eine rund achtstündige Geschichte auf 20 unterschiedlichen Maps. Wer danach noch nicht genug hat, kann mehr Zeit in Herausforderungsmodi investieren.

In unserem Test zum Defense Grid finden wir ein anspruchsvolles Strategiespiel vor, das seinerzeit aus gutem Grund in der Indieszene gefeiert wurde. Wer also Tower Defense mag und mal einen jungen Klassiker des Genres kennenlernen möchte, sollte sich Defense Grid: The Awakening genauer anschauen.

Ist in dieser Woche ein Spiel für euch dabei? Habt ihr sie vielleicht schon gespielt und könnt sie (nicht) empfehlen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!