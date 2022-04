Bei Steam und Epic sind am Wochenende 5 Spiele kostenlos

Das Wochenende ist da und hat wie immer Gratisspiele und Free Weekends im Gepäck! Diese Woche gibt es drei geschenkte Spiele und zwei kostenlose Wochenenden bei Steam und Epic. Wir listen euch alle Gratis-Angebote für den PC auf, die ihr übers Wochenende spielen beziehungsweise dauerhaft herunterladen könnt.

Black Desert gibt es dauerhaft geschenkt

Kaum ein anderes Spiel ist so berüchtigt für seinen komplexen Charaktereditor wie Black Desert Online. Aber auch jenseits der hübschen Charaktererstellung hat das MMO einiges zu bieten. In einer malerischen Welt verkloppt ihr Monster, lootet und levelt und verbündet oder verfeindet euch mit anderen Spielern. Wer Black Desert schon lange mal im Blick hatte, der kann sich das Online-Rollenspiel jetzt bedenkenlos dauerhaft kostenlos sichern und mal reinschauen.

Wie bekommt ihr es? Black Desert sichert ihr euch, indem ihr auf der Shopseite das Produkt für 0 Euro eurem Warenkorb hinzufügt. Danach gehört es für immer euch und ihr könnt es jederzeit herunterladen.

Angebot gilt bis : 13. April 2022 um 17 Uhr

: 13. April 2022 um 17 Uhr Plattform: Steam

New World könnt ihr für kurze Zeit kostenlos spielen

New World steht derzeit an einem Wendepunkt. Nach langer Vorfreude und hohen Erwartungen hatte das MMO mit einem sehr holprigen Release und mehreren Verschiebungen zu kämpfen. Jetzt, einige Monate nach Release, sinken die Spielerzahlen stetig, obwohl viele Spieler wie auch Kollegin Elena viel Spaß mit New World haben. Was die Entwickler planen, um dem Spiel eine Zukunft zu sichern, verrät euch unser MMO-Experte André in seinem Bericht:

Wie bekommt ihr es? Um die Probephase von New World zu starten, besucht einfach die Aktionsseite und wählt dort »Spiel starten«. Dann könnt ihr die Gratisversion herunterladen und für den Testzeitraum spielen.

Angebot gilt bis : 11. April um 17 Uhr

: 11. April um 17 Uhr Plattform: Steam

Ein weiteres Spiel könnt ihr für kurze Zeit kostenlos spielen

Football Manager 2022: Der aktuelle Teil der beliebten Management-Simulation für Fußball-Fans, die auch hinter den Kulissen großer Spiele gerne die Fäden ziehen (Steam und Epic, bis zum 11. April)

Zwei weitere gibt es geschenkt

The Vanishing of Ethan Carter: Spannendes Krimi-Adventure und damaliger Grafikkracher (Epic, bis zum 14. April)

Rogue Legacy: Beliebtes Roguelike im Rittersetting, bei dem ihr mit jedem Tod euren eigenen Nachfahren übernehmt (Epic, bis zum 14. April)

Weitere kostenlose Spiele

Seid ihr Mitglied bei Amazon Prime? Dann könnt ihr dort im April weitere Gratisspiele abstauben. Unter anderem den Rollenspielklassiker Oblivion:

Wer GameStar Plus abonniert, bekommt im April den Plattformer Pankapu geschenkt. Weiterhin gibt es auf GOG dauerhaft eine Reihe von Klassikern kostenlos, darunter Beneath a Steel Sky, das alte Shadow Warrior, Flight of the Amazon Queen und, und, und. Mehr dazu in der Übersicht zu allen GOG-Geschenken.

