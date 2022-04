Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt’s 5 Spiele gratis

So Freunde, schon wieder ist eine Woche rum und die lang ersehnte und verdiente Freizeit ist schon in greifbarer Nähe. Und wie könnte man das (je nach Region) bescheidene Wetter besser nutzen, als sich gemütlich vor den PC zu setzen und zu spielen?

Und obwohl aktuell Monatsende ist und die Tränen eures Kontos durch die aktuelle Gehaltsüberweisung getrocknet wurden, sind kostenlose Spiele immer eine gute Idee um mal was neues auszutesten. Wie gewohnt stellen wir euch auch diese Woche die aktuellen Free-Weekends und Gratis-Games vor.

Highlight der Woche: Verdun

Worum geht's in Verdun? Hardcore-Shooter-Liebhaber aufgepasst! Dieses Wochenende könnt ihr die Battlefield-Alternative Verdun im Free Weekend auf Steam ausprobieren. Bei dem Multiplayer-Shooter dreht sich alles um die berühmte Schlacht von Verdun, bei der zwei Fraktionen in Grabenkriegen gegeneinander Kämpfen. Innerhalb der Fraktionen spielt ihr in Squads mit jeweils drei weiteren Mitspielern zusammen und versucht, einen der vier Spielmodi zu gewinnen. Das funktioniert also so ähnlich, wie ihr es bereits von Battlefield kennt.

Der Fokus von Verdun liegt auf Realismus. Das heißt ihr spielt mit realistischen Waffen und Uniformen eine historische Schlacht nach. Während normalerweise die Spielerzahlen eher um die Hundertermarke krebsen, klettern die Spielerzahlen jetzt zum Free Weekend auf fast das Zehnfache.

Verdun könnt ihr ab sofort und bis zum Montag, den 2. Mai kostenlos ausprobieren.

Hier geht's zum Free Weekend

Weitere kostenlose Spiele

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt: Eigentlich gehört das Free-to-play-Battle-Royale gar nicht hier rein, weil ihr es ab sofort dauerhaft kostenlos spielen könnt. Da es aber erst am 27. April seinen Release feierte, haben wir den Third-Person-Shooter trotzdem mit aufgenommen. Ihr kämpft in den Straßen von Prag einen unerbittlichen Kampf gegen andere Vampirclans aus und könnt euch einen ersten Einblick im Trailer verschaffen:

Hier könnt ihr euch Vampire: The Masquerade - Bloodhunt auf Steam herunterladen

Survival Quiz CITY: Noch ein Multiplayer-Titel. Dieses mal geht's aber nicht um die Vorherrschaft in Prag sondern um jede Menge Quizfragen und die richtigen Antworten. Beantwortet ihr die Fragen richtig, dürft ihr euch aus dem Waffenarsenal etwas aussuchen und den Verlierern einheizen. Seid ihr auf der Verlierer-Seite, müsst ihr es durch einen Hindernisparcours schaffen. Das Ganze erinnert optisch ein wenig an Fall Guys, spielt sich jedoch etwas anders.

Surivival Quiz CITY könnt ihr bis zum Montag, dem 2. Mai im Free Weekend auf Steam gratis ausprobieren.

Paradigm: Auch Gen-Experimente können schief gehen. Im Adventure spielt ihr den namensgebenden Mutanten Paradim, der durch eine Verkettung von Ereignissen auf einmal die Welt retten muss. Dabei gibt es jede Menge 80er Charme und Humor.

Paradigm könnt ihr euch kostenlos bei Epic herunterladen und für immer behalten.

Just Die Already: Stellt euch vor, ihr spiel den Goat Simulator mit Rentnern, statt mit Ziegen. Dann wisst ihr in etwa, was euch bei Just Die Already erwartet. Im Party-Spiel tretet ihr gegen und/oder mit euren Freunden gegen andere Renter an und sorgt für mächtig Chaos.

Just Die Already könnt ihr euch ebenfalls gratis bei Epic herunterladen und behalten. Noch mehr Infos zu den beiden Gratis-Games findet ihr in unserem separaten Artikel:

11 2 Gratis bei Epic Für wen lohnen sich die zwei kostenlosen Spiele?

Wer übrigens Teil der GameStar-Plus-Familie ist, kann sich noch bis zum 3. Mai den hübschen 2D-Plattformer Pankapu gratis sichern. Hier müsst ihr Rastel lösen, knackige Kämpfe ausfechten und den ein oder anderen Geschicklichkeitstest bestehen.

Ist dieses Wochenende ein Spiel für euch dabei? Schreibt es uns doch in die Kommentare! Die GameStar-Redaktion wünscht euch ein ruhiges und entspanntes Wochenende!