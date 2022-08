Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende gibt’s 4 Spiele gratis

Jetzt ist es bald soweit: Nächste Woche beginnt die Gamescom! Damit ihr aber auch noch an diesem Wochenende eurem liebsten Hobby frönen könnt, stellen wir euch hier vier Spiele vor, die ihr kostenlos daddeln könnt.

Die meisten Angeboten davon sind auf wenige Tage beschränkt, dank des Epic Games Stores gibt es aber auch wieder einen Titel, den ihr ohne Zeitbegrenzung behalten dürft. Genug geredet, springen wir direkt in die Angebote!

Highlight der Woche: Iron Harvest

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: King Art | Release: 1. September 2020 | Kostenlos spielbar bis: 21. August 2022 | Hier gehts zum Download auf Steam

In dem stimmungsvollen Echtzeit-Strategiespiel kämpft ihr in einer alternativen Zeitlinie der 1920er Jahre – und das mit Mechs. Bereits im ersten Weltkrieg wurden die sogenannten laufenden Maschinen auf den Schlachtfeldern eingesetzt. Der ist mittlerweile zwar vorbei, der Frieden ist jedoch - wie auch damals in der unserer Realität - mehr als brüchig.

Wenn ihr lieber aktuellere Taktik-Knobeleien sucht, dann findet ihr bestimmt in unseren Top 20 der besten Strategiespiele des Jahres einen passenden Titel für euch:

Die Kampagne ist das große Herzstück von Iron Harvest: Die Story ist stark, die Zwischensequenzen schön anzusehen und die Sprecher runden das Ganze wunderbar ab.

Aber auch die Strategie kommt natürlich nicht zu kurz. Die Steuerung ist durchdacht und das Schere-Stein-Papier-Prinzip funktioniert auch super. Nur die teils unrealistischen Mech-Sichtlinien können hin und wieder stören.

Zeitgleich zur Wochenend-Aktion erscheint auch eine kostenlose neue Weltkarte, die ihr erobern könnt. Das ist bereits die zweite Weltkarte, es gibt also einiges zu tun! Falls ihr euch aber noch nicht sicher seid, ob sich der Download für euch lohnt, schaut doch in unserem Test vorbei:

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Enter the Gungeon

In dem Dungeoncrawler spielt ihr nicht den strahlenden Ritter in weißer Rüstung, sondern eine Gruppe an Außenseitern, die ihre persönliche Erlösung zu finden versuchen. Dabei schießt ihr euch hauptsächlich durch die Level, wenn ihr nicht gerade am looten seid.

Kostenlos spielbar bis: 22. August 2022 auf Steam

Naraka: Bladepoint

In Naraka: Bladepoint kämpft ihr mit Schwert, Bogen, bloßen Händen und weiteren Waffen gegen bis zu 59 andere Spieler, die wie ihr zusätzliche Fähigkeiten für ihre Helden freischalten können. Das ziemlich außergewöhnliche Battle Royale lohnt sich aber nur für geduldige Spieler:

Kostenlos spielbar bis: 22. August 2022 auf Steam

Doom 64

Auch der Epic Games Store hält wie jede Woche ein kostenloses Spiel parat. In der Enhanced Edition des vormaligen Nintendo 64-Spiels ballert ihr euch wie in den Vorgängern durch schmale Korridore und bekämpft allerlei Dämonen. Den Titel könnt ihr auch dauerhaft behalten, solange ihr bis zum folgenden Datum zuschlagt:

Kostenlos abzuholen bis: 25. August 2022 um 16:59 im Epic Games Store

Noch mehr Gratisspiele

Braucht ihr noch mehr kostenloses Spielefutter und seid zufällig Amazon-Prime-Kunde? Dann schaut doch mal in den obigen Artikel rein, da findet ihr noch mehr Titel, die ihr ohne einen weiteren Cent spielen könnt.

