Jetzt doch ein KOTOR-Remake? Angesehene Quelle widerspricht plötzlich allen Gerüchten

Jetzt schau doch nicht so grimmig, Darth Malak! Vielleicht gibst du ja doch noch dein Comeback.

Die Posse rund um das Knights of the Old Republic Remake geht in die … ja, in die wievielte Runde eigentlich? Wir blicken zurück: Im September 2021 wird die Neuinterpretation des Rollenspiel-Meilensteins aus dem Jahr 2003 auf einem PlayStation-Showcase angekündigt.

Die Fan-Freude ist groß, doch danach hört und sieht man erst einmal nichts mehr von dem Spiel. Zwischenzeitlich wechselt das Entwicklerstudio von Aspyr zu Saber Interactive, aber positive Nachrichten geschweige denn Screenshots oder Trailer sind Mangelware.

Auch Maurice dürfte trauern. Hier, schaut mal, mit welch kindlichem Gemüt sich unser machtsensitiver Strategie-Experte anno 2021 noch auf das Remake gefreut hat:

11:12 Knights of the Old Republic - Das wichtigste Remake seit Jahren

Vor einigen Wochen ging es dann Schlag auf Schlag. Die Aussage des Embracer-CEOs Lars Wingefors, er wolle nicht mehr über das Remake sprechen, damit keine Schlagzeilen entstehen , sorgte für Schlagzeilen. Kurz darauf verkündete der für gewöhnlich gut informierte Branchen-Insider Jeff Grubb in seinem Podcast, dass tatsächlich niemand mehr an dem Spiel arbeite.

Jetzt heißt es plötzlich: Doch! Am KOTOR Remake wird gearbeitet! Aber…

Ein Release ist ungewiss

Im ResetEra-Forum schreibt der als nicht minder gut informiert geltende Journalist Jason Schreier, dass zwei Entwickler von Saber Interactiv ihm gesagt haben, dass weiterhin am Remake gearbeitet wird. Klingt zunächst erstmal nach positiven Nachrichten, es gibt aber ein fieses Aber , das auch von Jason Schreier eingeräumt wird:

Es sei dennoch unklar, ob das Spiel jemals erscheint. Der genaue Wortlaut von Schreier im Forum zu dem Thema liest sich wie folgt:

Ist es [das Spiel] am Leben? und Wird es jemals herauskommen? sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Eine dritte ist: Wenn es jemals herauskommt, wie wird es dann aussehen? Abgesehen davon habe ich mit zwei Leuten bei Saber gesprochen, die beide sagten, dass sie derzeit noch daran arbeiten, daher glaube ich nicht, dass die Aussage, dass im Moment in keiner Weise daran gearbeitet wird, stimmt.

Auch auf X (ehemals Twitter) betonte er seinen aktuellen Wissensstand noch einmal:

Was ist nun der Stand?

Unbefriedigend würde wohl auf einem Zeugnis stehen. Fans haben nun zwei Aussagen von zwei renommierten Insidern. Fakt dürfte sein, dass sich das KOTOR Remake in keinem guten Zustand befindet. Andernfalls wäre diese ganze Geschichte gar nicht erst so ausgeartet.

In einem Punkt stimmen die Aussagen von Grubb und Schreier zudem überein: Ein Release ist ungewiss. Mit dieser Erschütterung der Macht müssen Fans nun erst einmal klarkommen.

Hier, wir öffnen unser Holocron für euch, um euch etwas aufzumuntern:

Wie denkt ihr über das KOTOR Remake? Ist es euch inzwischen fast schon egal, ob das Spiel nun doch noch erscheint oder nicht? Oder ist euch die Neuauflage des Rollenspiels als beinharter Fan so wichtig, dass ihr euch an jeden noch so kleinen Strohhalm der Hoffnung klammert? Schreibt uns eure Gedanken zum Remake gerne in die Kommentare!