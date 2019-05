Wir hatten berichtet: Computerspielsucht wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erst in den Entwurf des neuen Krankheiten-Katalogs ICD-11 übernommen und das Dokument schließlich offiziell bestätigt. Damit ist die Abhängigkeit nach Videospielen erstmals international als Krankheit anerkannt, ähnlich wie etwa Glücksspielsucht.

Der Branchenverband Entertainment Software Association (ESA), der unter anderem die Fachmesse E3 ausrichtet und für Kommunikationskanäle zwischen Industrie und Politik sorgt, hatte sich bereits in der Vergangenheit kritisch über die Inklusion von Computerspielsucht in den ICD-11 geäußert.

Nach der Anerkennung als Krankheit veröffentlichte ESA eine offizielle Stellungnahme, die wir an dieser Stelle ins Deutsche übersetzen. Hier fordert der Verband die Mitgliedsstaaten der WHO auf, die Entscheidung zu überdenken.

"Die globale Videospielindustrie - darunter Vertreter aus ganz Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, Südkorea, Südafrika und Brasilien - hat heute die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgefordert, ihre Entscheidung, "Gaming Disorder" in die 11. Ausgabe der International Classification of Diseases (ICD-11) aufzunehmen, frühzeitig nochmals zu prüfen.

Die WHO ist eine angesehene Organisation, und ihre Leitlinien müssen auf regelmäßigen, umfassenden und transparenten Überprüfungen beruhen, die von unabhängigen Experten unterstützt werden. "Gaming disorder" basiert nicht auf hinreichend belastbaren Beweisen, um ihre Aufnahme in eines der wichtigsten Instrumente der WHO zur Festlegung von Normen zu rechtfertigen."