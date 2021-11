Das Warten halt bald ein Ende. Anstatt uns Ende November mit eisigen Winden und viel Regen oder gar schon Schnee vor der Haustür rumzuplagen, können wir uns ab dem 22. November wieder auf den Traktor schwingen, die Erntezeit ausrufen und das eklige Wetter draußen im Landwirtschafts-Simulator 2022 vergessen. Und falls euch doch der Winter einholt, packt ihr den Kollegen im Bild oben aus.

Unsere beiden Hobby-Farmer Christian und Flo durften bereits vorab 40 Stunden durch die neuen Felder pflügen und haben ihre Eindrücke in einer exklusiven Preview festgehalten:

72 17 Exklusiv-Preview Der LS 22 wird der größte Sprung, den die Serie je gemacht hat

Trotz all der Veränderungen bleiben aber noch immer einige heiß ersehnte Wünsche offen - die prominentesten haben wir euch in einer Umfrage zusammengefasst, in der ihr über euer meistgewünschtes Feature abstimmen könnt:

Schreibt uns gerne eure ausführliche Meinung oder vielleicht sogar eure vollständige Feature-Wunschliste in die Kommentare.

Welche Features sind bereits bestätigt?

Natürlich gibt es schon eine große Liste von Änderungen und Features, die der Landwirtschafts-Simulator 2022 auf jeden Fall mit im Gepäck hat. Neben vielen Gameplay-Neuerungen wie den Jahreszeiten, neuen Maschinen und besserer Technik hat der LS 22 auch noch einige andere spannende Features im Gepäck. So wird zum ersten Mal Crossplay zwischen PC, Stadia und den Konsolen unterstützt, sodass ihr gemeinsam mit all euren Freunden spielen könnt.

Auch die tierfreundlichen Bauern unter euch dürfen freudig die Heugabel gen Himmel recken, denn neben Feldfrüchten und drei riesigen Maps gibt es auch wieder jede Menge Nutztiere zu umsorgen. Ihr könnt sie euch hier im Trailer ansehen:

Wenn ihr euch gut um eure Tiere und eure Felder kümmert, werdet ihr auch viel Spaß mit den neuen Produktionsketten haben. Die Herstellung von Brot oder Käse war bisher nur über Mods möglich und finden nun erstmals ganz offiziell Einzug in den LS 22.

Ihr braucht übrigens keine Angst haben, bei all den Neuerungen und Produktionsketten den Überblick zu verlieren. Wir haben für euch im Schweiße unseres Angesichts auf 148 Seiten GameStar Sonderheft alle wichtigen Guides, Tipps und Tricks zusammengefasst, die ihr braucht um zum Super-Farmer aufzusteigen.

Das könnt ihr euch übrigens jetzt schon vorbestellen und neben einem XXL Poster gleich auch noch einen schnitten Skin für euren Traktor sichern. Das Heft erscheint am 19. November, sodass ihr euch schon vor Release einlesen könnt.

Jetzt seid ihr aber wieder dran: Stimmt bei der Umfrage über euer meistgewünschtes Feature ab und schreibt uns eure Wunschliste an den LS 22 in die Kommentare.