Last Epoch gehört jetzt zu den 40 meistgespielten Titeln der Steam-Geschichte, doch die Reviews sind auf Talfahrt

Beeindruckende Spielerzahlen, aber enttäuschende Bewertungen: Der Release von Last Epoch verlief holprig.

Als Last Epoch vergangene Woche nach fast vier Jahren den Early Access verließ, sorgte das für großen Andrang: Während die durchschnittlichen Spielerzahlen vorher meist im vierstelligen Bereich lagen, spielten am Wochenende teils über 260.000 Rollenspiel-Fans gleichzeitig. Damit gehört Last Epoch zu den 40 Spielen mit den höchsten jemals gemessenen Spielerzahlen.

Gleichzeitig sackten in den vergangenen Tagen jedoch die Steambewertungen auf ein Ausgeglichen ab. Was ist also passiert?

Andauernde Serverprobleme

Offenbar sind die Server mit dem plötzlichen Spielerandrang schlicht überfordert. Seit dem Launch von Version 1.0 kommt es zu verschiedenen Problemen, die das Spielen von Last Epoch erschweren, oder sogar unmöglich machen: Unter anderem kommen Spielerinnen und Spieler erst gar nicht ins Spiel, verlieren im Online-Modus die Verbindung, oder stecken für lange Zeit in Ladebildschirmen fest.

Die Entwickler arbeiten zwar schon seit dem Releases daran, für Besserung zu sorgen, die ersten Tage verliefen aber trotzdem ziemlich chaotisch. Zwischenzeitlich mussten auch kurzzeitig die Server abgeschaltet werden, um etwa Updates aufzuspielen.

Inzwischen haben diese zwar wohl Besserung gebracht, Probleme kommen aber trotzdem noch vor.

Polarisierte Diskussion

28:43 Last Epoch 1.0 - Test-Video zum sehr guten Hack and Slay

Während die inhaltlichen Neuerungen in Version 1.0 bei vielen Spielerinnen und Spielern gut ankamen, sorgen die technischen Probleme für Frust und Diskussionen. Dabei waren etwa auf dem offiziellen Discord-Server und Reddit grob vor allem zwei Positionen zu beobachten:

Vor allem Fans, die schon länger Last Epoch spielen, zeigen Verständnis für die Entwickler: Sie weisen darauf hin, dass hinter dem Rollenspiel nur ein kleines Team stehe, dass eben nicht so schnell auf Probleme reagieren könne. Außerdem wird die Transparenz der Entwickler gelobt, die auf Discord und Reddit direkt mit Spielerinnen und Spielern kommunizieren, und sie über Änderungen informieren.

Andere sehen die technischen Probleme kritischer: Last Epoch hätte mit einem Online-Modus geworben, der nun aber zum Release nicht funktioniere. Das sei ein großes Problem und hätte vor dem Launch gelöst werden müssen.

Die vielen negativen Steam-Rezensionen (von 32.116 kürzlich abgegebenen Bewertungen sind 13.483 negativ) stammen offensichtlich von Spielerinnen und Spielern, die letztere Position vertreten.

In unserem Test zu Version 1.0 von Last Epoch konnten wir zwar noch nicht ausführlich auf die Serverprobleme eingehen, da sie erst nach dessen Veröffentlichung auftraten. Falls es euch aber interessiert, welches Rollenspiel abseits der hoffentlich vorübergehenden technischen Macken wartet, dann werft doch einen Blick hinein!