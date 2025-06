Kurz vor dem Summer Game Fest gibt es ein Lebenszeichen von einer verschwundenen Cyperpunk-Open-World

Last Sentinel zeigte einen Trailer und war danach wie vom Erdboden verschluckt.

Dass Cyberpunk 2 kommt, steht zwar nun schon fest, doch auf das Spiel selbst werden wir wohl noch einige Jahre warten müssen. Aktuell ist CD Projekt Red schließlich erst einmal mit The Witcher 4 beschäftigt, auch wenn die Vorproduktion des Cyberpunk-Nachfolgers schon begonnen hat.

Wer sich aber in einer düsteren, futuristischen Welt verlieren will, sollte auch einen Blick auf Last Sentinel werfen. Das Open-World-Spiel wurde 2023 angekündigt und gibt jetzt neue Details preis - kurz vor dem Summer Game Fest.

Die düstere Zukunft von Tokio

Last Sentinel spielt anders als Cyberpunk 2077 nicht in Amerika, sondern in einer futuristischen Version von Tokio, die von einem gnadenlosen Polizeistaat beherrscht wird. Zwar sind fortgeschrittene Technologien wie Roboter hier alltäglich, dennoch soll die Welt von Last Sentinel aber bodenständig sein und eine glaubhafte Version des zukünftigen Tokios abbilden.

So spielt etwa auch die Klimakatastrophe eine Rolle, die Teile der Stadt unter Wasser gesetzt hat. Außerdem werden wir etwa Orte aus der echten Welt wiedererkennen, wie etwa den bekannten Tokyo Tower.

Der erste Trailer vom Dezember 2023 zeigte uns bereits kurz die Hauptfigur von Last Sentinel: Hiromi Shoda ist eine fähige Kämpferin, die eine ganze Polizei-Einheit mit Leichtigkeit ausschaltet. In den letzten Wochen luden die Entwickler aber zwei neue Videos auf YouTube hoch, in denen sie über die Herausforderungen bei der Entwicklung des Spiels sprechen:

Es gibt einige neue Konzeptgrafiken von Last Sentinel zu sehen. Unter anderem sehen wir das teils überflutete Tokio und unsere Spielfigur:

Die Entwickler betonen, wie wichtig ihnen die Geschichte ihres Spiels ist. Sie soll mit Action-Konventionen und -Klischees brechen, auf moralische Grautöne setzen und euch schwierige Entscheidungen treffen lassen.

Ein zentrales Element von Last Sentinel ist außerdem seine Open World. In ihr soll es viel zu entdecken geben. Das Ziel der Entwickler ist es, eine Welt zu erschaffen, in der man sich verlieren kann.

Zwar gibt es hier keine großen Ankündigungen oder Gameplay zu sehen, da die Videos aber kurz vor dem Summer Game Fest erschienen, ist die Hoffnung nicht unbegründet, dass schon bald ein neuer Trailer oder ähnliches gezeigt wird. Da das Spiel schon seit 2019 entwickelt wird, gibt es vielleicht sogar erstes Gameplay oder einen Releasezeitraum.

Wenn ihr jetzt gespannt darauf seid, was Last Sentinel zu bieten hat, dann seid ihr nicht allein. Schon zur Ankündigung des Spiels hat Elena erklärt, warum sie besonders gespannt auf das Cyberpunk-Spiel ist. Die neuesten Entwicklungen rund um den Nachfolger von Cyberpunk 2077 lest ihr bei uns natürlich auch. Inzwischen hat das Rollenspiel sogar einen Namen bekommen und einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht.