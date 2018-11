League of Legends - Marvel veröffentlicht offiziellen Comic zum Spiel

Als MOBA findet die Story von League of Legends primär in diversen Blogeinträgen und Trailern zum Spiel statt. In Zukunft wird sie dank einer neuen Zusammenarbeit zwischen Riot Games und Marvel abr auch in einer Reihe Comics erzählt. Den Beginn macht eine Origin-Geschichte von Heldin Ashe, die seit dem Release vor fast 10 Jahren zur Champion-Kernauswahl in LoL gehört.

Die gedruckte Sammlung des LoL-Comics wird im Mai 2019 erscheinen. Dabei handelt es sich nicht nur um eine kleine Mini-Geschichte, sondern um eine vollwertige Comic-Serie in entsprechender Länge. Die erste Ausgabe erscheint als digitale Fassung bereits am Mittwoch, den 19. Dezember 2018.

Darum geht's in »Ashe: Warmother«

Ashe: Warmother erzählt die Geschichte rund um eine der ersten Heldinnen des Spiels, die es bereits zum Release des MOBAs im Jahr 2009 gab. Die Eiskriegerin wurde im Wilden Norden aufgezogen und hat eine magische Verbindung zu ihrer eisigen Heimat.

Sie wird von den fanatischen Vorstellungen ihrer Mutter belastet. Auf der Suche nach der Wahrheit hinter einer alten Legende offenbaren sich Geheimnisse und alte Verbindungen lösen sich auf. Die Ereignisse verändern die Welt von Runeterra für immer.

Die Geschichte stammt von Odin Austin Shafer, Autor bei Riot Games. Die Zeichnungen fertigt Nina Vakueva an, bekannt für die Graphic Novel Heavy Vinyl und Anwärterin auf den »The Russ Manning Most Promising Newcomer Award«.

Marvel und Riot über die Zusammenarbeit

C.B. Cebulski, Editor-in-Chief bei Marvel, äußerte sich erfreut über die Zusammenarbeit. Ihm zufolge ist League of Legends eines der bekanntesten Spiele und die einzigartige Welt sowie die zahlreichen Charaktere eigenen sich ideal als Vorlage für einen Comic. Deshalb freut man sich auf die Zusammenarbeit mit Riot Games und will dabei helfen, das Universum für die Fans auszubauen.

Von Riot Games äußert sich Greg Street, Head of Creative Development. Man liebe Comics als Art, Geschichten zu erzählen, so Street. Man sehe Parallelen zwischen dem Marvel- und dem League-of-Legends-Universum durch ihre ausgearbeiteten Charaktere mit ihren abwechslungsreichen Hintergrundgeschichten.

