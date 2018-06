Der Twitch-Kanal von Riot Games kann als erster Account weltweit auf der Streaming-Plattform eine Gesamtaufrufzahl von über einer Milliarde vorweisen.

Häufig überträgt Riot hier die offiziellen E-Sport-Machtes von League of Legends oder andere Events rund um den erfolgreichen MOBA-Titel. Seit Bestehen des Kanals wurden über 1.600 Einzelvideos hochgeladen und fast drei Millionen Menschen klickten auf den Follow-Button.

Weiterer Rekord in LoL: Erster Spieler erreicht Level 1.000

Die magische Zahl wurde am Wochenende während der North American League of Legends Championship Series erreicht. Nach dem ersten Sieg von Fly Quest gegen den Kontrahenten Optic Gaming gaben die LCS-Moderatoren den Meilenstein bekannt und bedankten sich bei allen LoL-Spielern und Zuschauern.

We'd like to extend a thank you to the viewers for helping the @RiotGames @Twitch Channel be the first one to surpass 1 billion views. We could not have done it without your loyal support ?? pic.twitter.com/2W69ix0CEJ