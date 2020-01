League of Legends 10.2: Die wichtigsten Änderungen für LoL & TFT

Die Season 2020 in League of Legends ist gestartet und schon steht das erste Update bereit. Patch 10.2 soll nicht nur ein verbessertes Balancing bieten, sondern auch die Matches in Teamfight Tactics kurzweiliger machen. Wir liefern euch die wichtigsten Änderungen in der Übersicht.

Was ist neu in League of Legends 10.2?

Das ändert sich bei den Champions

Spektakuläre Neuerungen für League of Legends gibt es in diesem Update nicht, dafür zahlreiche kleinere Anpassungen und Bug-Fixes.

Aphelios wird noch einmal generft, wie bereits im vorherigen Patch 10.1.

wird noch einmal generft, wie bereits im vorherigen Patch 10.1. Auch Nautilus war ein wenig zu stark. Sein Q wird abgeschwächt.

war ein wenig zu stark. Sein Q wird abgeschwächt. Über einen Buff freuen sich Draven, Jinx, Karma, Lulu, Sona, Trundle und Ziggs.

Das ändert sich bei den Gegenständen

Mantel des Geschicks gewährt jetzt weniger Chance auf kritische Treffer.

gewährt jetzt weniger Chance auf kritische Treffer. Gefrorenes Herz gibt mehr Rüstung.

gibt mehr Rüstung. Sturmschneide wird generft, dies betrifft allerdings nur den Angriffsschaden und nicht die Verlangsamung.

Weitere Änderungen in Patch 10.2 für LoL

Der Herald der Kluft hat jetzt weniger Lebenspunkte, damit er schneller besiegt werden kann. Er soll dadurch ein lohnenderes Ziel werden.

hat jetzt weniger Lebenspunkte, damit er schneller besiegt werden kann. Er soll dadurch ein lohnenderes Ziel werden. Sechs neue Skins werden im Laufe des Patches veröffentlicht: Sandwächter Jenna, Rengar und Ryze sowie Drachentöter Trundle, Diana und Olaf.

Eine ausführliche Beschreibung aller Änderungen und Bug-Fixes gibt es natürlich in den offiziellen League of Legends Patchnotes 10.2.

Was ist neu in Teamfight Tactics 10.2?

Im Autobattler von LoL, Teamfight Tactics, gibt es durch den Patch 10.2 größere Veränderungen als im Hauptspiel. Diese zielen vor allem darauf ab, den Spielmodus »interessanter« zu gestalten. Matches sollen schneller ablaufen und der Zufallsfaktor durch erbeutete Items gemindert werden.

Dazu wird das Gegenstandssystem verändert: während der untere Grenzwert für Beutegegenstände erhöht wurde, können vollständige Items jetzt deutlich seltener erbeutet werden. Im Gegenzug wurden die Boni vieler Gegenstände verbessert, sodass sie immer noch eine entscheidende Rolle spielen werden.

Außerdem gibt es zahlreiche Änderungen an Champions: die vollständige Liste gibt es in den offiziellen Patchnotes 10.2 zu TFT.

Was passiert demnächst noch in LoL?

Am 24. Januar beginnt die LoL European Championship (LEC) - den Zeitplan und alle Infos zur LEC gibt's auf der offiziellen Seite. Am 25. Januar startet dann auch die nordamerikanische Liga LCS in den Spring Split.

Entwickler Riot hat 2020 viele Pläne, nicht nur für LoL und TFT, sondern auch für das angekündigte Kartenspiel Legends of Runeterra. Die kürzlich veröffentlichte Roadmap zu League of Legends 2020 liefert Infos, wie es weitergeht.