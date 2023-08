Leak enthüllt massig Infos zu CoD Modern Warfare 3, die Entwickler reagieren mit Strichmännchen

Aus den zahlreichen Leaks rund um MW3 ergibt sich langsam ein klares Bild. Jetzt kennen wir auch einige der Waffen!

Dataminer haben neue Infos zu CoD 2023 ausgebuddelt: Offenbar verstecken sich in den Spieldateien von Warzone Season 5 frische Details zu Modern Warfare 3, das im November erscheinen soll.

In verschiedenen sozialen Medien kursieren der Reveal-Termin, eine Liste mit Waffen und das offizielle Key Artwork zum neuen Call of Duty.

Darauf reagiert sogar der offizielle Twitter-Kanal des Publishers. Auf der (kürzlich in X umbenannten) Plattform schreibt der CoD-Auftritt ganz vorlaut:

»Der Witz geht auf eure Kosten: Hier ist das echte Key Artwork. Unsere künstlerischen Fähigkeiten und mehr sehr ihr dann nächste Woche.« Dazu gibt es es ein lustiges Strichmännchen-Bild:

Mit dieser augenzwinkernden Reaktion schreibt der Publisher den Leaks natürlich starke Glaubwürdigkeit zu und nimmt die Arbeit der Dataminer zugleich etwas auf die Schippe.

Leak #1: Das Artwork

Das tatsächlich geleakte Artwork zeigt den Schauspieler Barry Sloane als Captain Price, den er seit MW 2019 verkörpert. Erneut wird der SAS-Soldat mit dem markanten Bart also eine tragende Rolle spielen.

Außerdem bestätigt das Bild erneut den Titel Modern Warfare 3 (und damit einen Vollpreis-Release) sowie den Wechsel auf ein rotes Farbschema, das bereits zuvor geleakt war.

Leak #2: Der Reveal

Dass MW3 in Form eines Ingame-Events in Warzone enthüllt werden wird, gilt schon eine Weile als sicher. Jetzt ist jedoch das Datum durchgesickert: Am Donnerstag, 17. August 2023 soll das Ereignis wohl über die Bühne gehen.

Spätestens dann werden also massenhaft neue Details auf offiziellem Wege enthüllt. In der Woche zuvor, also zwischen 7. und 13. August, werden erste Teaser erwartet, wie der CoD-Tweet oben bereits andeutet.

Leak #3: Die Waffen

Entdeckt wurde außerdem eine lange Liste mit Codenamen, die auf die kommenden Waffen von CoD Modern Warfare 3 zurückzuführen sind. Insider konnten bereits die meisten der Codes knacken und liefern so vorab einen recht umfangreichen Eindruck vom Arsenal in CoD 2023.

Was wir bereits offiziell wissen: Die Waffen aus dem aktuellen MW2 werden diesmal in den Nachfolger übertragen! Hier die MW3-Waffen aus dem Leak:

Sturmgewehre:

Remington ACR 5,56mm

Remington ACR .300 Blackout

Heckler & Koch G36

CZ Bren 2 MS 7,62mm

CZ 805 Bren 5,56mm

FN F2000

QBZ-95 5,8mm

QBZ 97 Gen 3 5,56mm

Battle Rifles:

Remington ACR .450

CZ Bren BR 7,62mm

Sig MCX Spear XM7

Präzisionsgewehre

ACR DMR 5,56mm

CZ Bren 2 PPS

Heckler & Koch SL8

Kalashnikov SVCh

Maschinengewehre

FN Evolys

Heckler & Koch MG36

PKP Pecheneg

PKP Bullpup-Pecheneg

QJB-95 LSW

Pistolen

Glock 21

Beretta 93R

RSh-12 Revolver

Micro Uzi

Maschinenpistolen

Colt Model 635

LWRC SMG 45

CZ Scorpion Evo 3

Heckler & Koch UMP

IWI Uzi

IWI Uzi Pro

Ob die Leaks akkurat und auch die Waffenliste korrekt ist, werden wir natürlich erst in den kommenden Wochen sehen, sobald mehr offizielle Infos bekannt gegeben werden.

Fest steht aber: Das neue CoD 2023 wird sehr direkt an das Setting und die Story des aktuellen Modern Warfare 2 anknüpfen und von Sledgehammer Games entwickelt, die für CoD Vanguard und CoD WW2 bekannt sind.

Vermutlich folgt im Jahr 2024 dann ein neuer Teil von Treyarch – Gerüchten zufolge soll dieser Teil im Irakkrieg angesiedelt sein.